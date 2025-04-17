Що ЄС пропонує Україні замість Starlink: відповідь Єврокомісії — Finance.ua

Що ЄС пропонує Україні замість Starlink: відповідь Єврокомісії Сьогодні 10:34

Україна вимушена шукати альтернативи Starlink Ілона Маска через нестабільні відносини з США. Європа готова запропонувати повноцінний аналог.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна «Європа замість Маска. Чи вдасться Україні знайти альтернативу Starlink».

«Що стосується України, ми готові тим часом підтримувати країну через GovSatCom і продовжуватимемо наші дискусії з Україною з цього приводу», — сказав РБК-Україна Тома Реньє, речник Єврокомісії з питань технологічного суверенітету, досліджень, космосу та оборони.

У довгостроковій перспективі Євросоюз планує розгорнути повноцінний аналог Starlink.

«Єврокомісія визнає стратегічну важливість суверенної, безпечної та надійної можливості європейського супутникового зв’язку для стійкості та автономії ЄС, отже, дуже швидкий розвиток IRIS²», — повідомив Реньє.

Це багатоорбітальне супутникове сузір’я, яке має забезпечувати роботу захищеної інфраструктури зв’язку для урядових органів і агенцій ЄС За його словами, наразі тривають дискусії на рівні ЄС, з державами-членами та промисловістю.

GovSatCom

Ініціатива GovSatCom, запущена Європейською комісією в рамках Космічної програми ЄС, забезпечить довгострокову доступність надійних, безпечних та економічно ефективних урядових послуг супутникового зв’язку для органів державної влади ЄС та національних органів влади, які керують критично важливими для безпеки місіями та інфраструктурами.

Система буде націлена на часткову заміну можливостей США після того, як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зробив паузу в обміні розвідданими з Україною, що підкреслило залежність Європи від Америки.

Крім того, французька компанія Eutelsat вже близько року надає послуги високошвидкісного супутникового інтернету в Україні. в Україні налічується менше тисячі терміналів Eutelsat. Це становить лише малу частину від приблизно 50 тисяч терміналів Starlink, які є в Україні, але ця цифра зросте.

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