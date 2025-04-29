У Польщі порахували, скільки витратили на Starlink для України — Finance.ua

У Польщі порахували, скільки витратили на Starlink для України Сьогодні 20:19

У Польщі порахували, скільки витратили на Starlink для України

За три роки Польща надала Україні допомоги у забезпеченні супутниковим звʼязком на суму 323 мільйони злотих.

«У 2022−2024 роках Польща витратила на Starlink для України майже 323 мільйони злотих. Ця сума включає придбання пристроїв і витрати на підписку. У цьому році не планується подальших закупівель, а орієнтовна вартість передплати має перевищити 77 мільйонів злотих — згідно з даними, опублікованими міністерством цифровізації» — повідомляє польське мілітарне видання.

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Зазначається, що гроші на це надходять із Фонду допомоги Україні, створеного польською владою після 24 лютого 2022 року. Завдяки цим коштам Україна наразі отримала 24,5 тис. супутникових терміналів. Ще 5,1 тис. пристроїв надали інші суб’єкти з Польщі. Абонентську плату за всі пристрої оплачує польський уряд.

Також видання зауважує, що із 5 тисяч терміналів, закуплених наприкінці 2024 року до березня цього року Україна отримала 1584 одиниці. Решта чекають на складі Інституту зв’язку. Відповідальність за їх отримання та транспортування несе українська сторона.

Укрінформ За матеріалами:

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