Україна виконала зобов’язання перед ЄС і МВФ щодо створення двох судів

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про створення двох спеціалізованих адміністративних судів. Це зобов’язання перед ЄС та МВФ виконане із суттєвим запізненням. Йдеться про Спеціалізований окружний адміністративний суд та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд. Вони розглядатимуть справи проти центральних органів влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку проєкту № 13302 на сайті Ради.

Законопроєкт президент подав у травні 2025 року, а Верховна Рада ухвалила його 16 вересня.

Створення цих судів було умовою МВФ, Європейської комісії та закріплене у плані Ukraine Facility. Україна мала виконати зобов’язання ще у 2024 році, проте процес затягнувся майже на рік.

ЄС та МВФ наголошували, що нова судова система має забезпечити вищий рівень захисту громадян у спорах з державою.

Обидва суди розташовуватимуться у Києві, їхня юрисдикція поширюватиметься на всю країну. Протягом місяця Вища кваліфікаційна комісія суддів має оголосити конкурс на посади суддів.

Для перевірки доброчесності та компетентності кандидатів створять експертну раду, яка стане додатковим запобіжником під час відбору.

Зобов’язання створити новий Вищий адміністративний суд було закріплене у меморандумі з МВФ наприкінці 2023 року. Він має замінити ліквідований Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК).

Новий суд розглядатиме справи проти національних державних органів, зокрема НБУ, НАБУ та НАЗК.

