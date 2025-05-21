Зеленський подав до Ради законопроєкт про створення двох спеціалізованих судів — Finance.ua

Зеленський подав до Ради законопроєкт про створення двох спеціалізованих судів Сьогодні 10:14

Зеленський подав до Ради законопроєкт про створення двох спеціалізованих судів

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

Про це йдеться у картці законопроєкту № 13302 на сайті Верховної Ради.

Суди будуть розташовані в Києві, а їхня юрисдикція пошириться на всю територію України.

У пояснювальній записці вказано, що 29 квітня Вища рада правосуддя затвердила консультативний висновок щодо законопроєкту, зазначивши, що документ підтримали, «усвідомлюючи важливість утвердження верховенства права в Україні, дотримання принципу доступу громадян до правосуддя, євроінтеграційних процесів України».

«Утворення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду дасть змогу підвищити ефективність захисту прав, свобод та інтересів осіб у сфері публічно-правових відносин», — зазначають автори законопроєкту.

Нагадаємо, в лютому Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт про створення Вищого адміністративного суду. Тоді депутати пояснювали, що вирішено створити два суди: Спеціалізований окружний адміністративний суд та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд до вищих спеціалізованих судів (він буде судом апеляційної інстанції, що переглядає судові рішення Спеціалізованого окружного адміністративного суду).

Як пояснювала Фундація DEJURE, законопроєкт передбачає створення цих двох судів замість ліквідованого Окружного адмінсуду Києва.

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Вказані суди мають розглядати позови проти Кабміну, центральних органів виконавчої влади, Нацбанку, НАБУ, САП, НАЗК тощо. А втім, законопроєкт не передбачає оскарження рішень органів суддівського врядування — Вищої ради правосуддя (ВРП) та Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). Наразі в роботу ВРП і ВККС втручається Верховний Суд, якому ця функція взагалі не властива. Цей аспект DEJURE виділило як одну з небезпек ухвалення законопроєкту № 12368−1.

Окрім того, на вимогу іноземних партнерів новий суд мав бути створений за тією самою моделлю, що і Вищий антикорупційний суд (ВАКС) із залученням Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ). Проте раніше народні депутати відмовились від створення єдиного адміністративного суду за участі ГРМЕ.

hromadske За матеріалами:

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