Зеленський подав до Ради законопроєкт про створення двох спеціалізованих судів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зеленський подав до Ради законопроєкт про створення двох спеціалізованих судів

98
Зеленський подав до Ради законопроєкт про створення двох спеціалізованих судів
Зеленський подав до Ради законопроєкт про створення двох спеціалізованих судів
Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.
Про це йдеться у картці законопроєкту № 13302 на сайті Верховної Ради.
Суди будуть розташовані в Києві, а їхня юрисдикція пошириться на всю територію України.
Читайте також
У пояснювальній записці вказано, що 29 квітня Вища рада правосуддя затвердила консультативний висновок щодо законопроєкту, зазначивши, що документ підтримали, «усвідомлюючи важливість утвердження верховенства права в Україні, дотримання принципу доступу громадян до правосуддя, євроінтеграційних процесів України».
«Утворення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду дасть змогу підвищити ефективність захисту прав, свобод та інтересів осіб у сфері публічно-правових відносин», — зазначають автори законопроєкту.
Читайте також
Нагадаємо, в лютому Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт про створення Вищого адміністративного суду. Тоді депутати пояснювали, що вирішено створити два суди: Спеціалізований окружний адміністративний суд та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд до вищих спеціалізованих судів (він буде судом апеляційної інстанції, що переглядає судові рішення Спеціалізованого окружного адміністративного суду).
Як пояснювала Фундація DEJURE, законопроєкт передбачає створення цих двох судів замість ліквідованого Окружного адмінсуду Києва.
Читайте також
Вказані суди мають розглядати позови проти Кабміну, центральних органів виконавчої влади, Нацбанку, НАБУ, САП, НАЗК тощо. А втім, законопроєкт не передбачає оскарження рішень органів суддівського врядування — Вищої ради правосуддя (ВРП) та Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). Наразі в роботу ВРП і ВККС втручається Верховний Суд, якому ця функція взагалі не властива. Цей аспект DEJURE виділило як одну з небезпек ухвалення законопроєкту № 12368−1.
Окрім того, на вимогу іноземних партнерів новий суд мав бути створений за тією самою моделлю, що і Вищий антикорупційний суд (ВАКС) із залученням Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ). Проте раніше народні депутати відмовились від створення єдиного адміністративного суду за участі ГРМЕ.
За матеріалами:
hromadske
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems