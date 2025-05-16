Пенсії, борги та розлучення: за що найчастіше судилися українці у 2024 році — Finance.ua

Пенсії, борги та розлучення: за що найчастіше судилися українці у 2024 році Сьогодні 10:04 — Особисті фінанси

Пенсії, борги та розлучення: за що найчастіше судилися українці у 2024 році

За даними Державної судової адміністрації, у 2024 році було зареєстровано 3,1 млн судових справ. Суттєво побільшало кримінальних справ, а от господарських, навпаки, поменшало. Найбільше судяться за стягнення боргів по ЖКП.

Про це повідомляє Опендатабот.

«Загалом 3,1 млн судових справ за рік зафіксували у 2024 році — лише на 0,3% більше, ніж попереднього року», — сказано в повідомленні.

Серед них значно зросла кількість кримінальних справ — у 1,6 раза. Якщо раніше їх було 332 тис., то тепер стало 528 тис. Також на 7% побільшало цивільних справ: до 1 млн проти 982 тис. у 2023 році.

Натомість у господарських та адміністративних судах справ поменшало на 14% та 11% відповідно. Справ з адміністративних правопорушень стало на 5% менше.

Торік суди найбільше розглядали цивільних справ: 33% або понад 1 млн розглянутих справ стосувались адміністративних правопорушень, а ще 17% — кримінальних. Раніше ж трійка лідерів була такою: лідирували незмінно цивільні справи (31%), далі — справи з адмінправопорушення (29.7%), адміністративні справи (15,9%).

Інфографіка: Опендатабот

Найбільше справ присвячені стягненням боргів по ЖКП. Торік їх нарахували 298 тис. — це 28% від усіх цивільних. Наслідують справи про позики та кредити — 126 тис. або 12%, а також розлучення — 120 тис. або 11.5%.

Інфографіка: Опендатабот

Серед адміністративних судів лідером знову стали пенсії. На першому місці соціальні питання звільнених з публічної служби — 151 тис. або 33.7%. Ще 85 тис. (19%) звернулося щодо пенсійного страхування й додатково 22 тис. (5%) відкрито щодо пенсійного страхування «чорнобильців».

Інфографіка: Опендатабот

Серед господарських справ переважають справи наказного провадження — 7,3 тис. тобто 12%. Поставки товарів, робіт та послуг займають 9,4%. Ще 7.6% — частка поставок енергоносіїв.

Інфографіка: Опендатабот

Нагадаємо, навіть якщо не користуєшся комунальними послугами та навіть не живеш в Україні, оплата за них може бути нарахована. Уникнути цього можна. Проте, якщо борги накопичити, можна зіткнутися з блокуванням рахунків або навіть вилученням майна.

Ані майно, ані кошти у боржника не можна забрати просто так і будь-кому: цьому передує спеціальна процедура, визначена низкою законів та підзаконних актів. Проводять цю процедуру уповноважені на такі дії особи, якими є державні або приватні виконавці.

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