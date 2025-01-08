Зеленський підписав закон, що має спростити роботу судів — Finance.ua

Зеленський підписав закон, що має спростити роботу судів Сьогодні 15:14 — Казна та Політика

Зеленський підписав закон, що має спростити роботу судів

Розгляд судових справ в Україні буде спрощено та пришвидшено.

Про це повідомили у Верховній Раді.

«Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4173-IX . Документ гармонізує національне законодавство щодо правил судочинства із законодавством країн Європейського Союзу», — йдеться у повідомленні.

Читайте також Зеленський підписав закон, що скасовує тест на IQ для кандидатів у судді

Нагадаємо, проєкт закону № 9445 про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення ухвалення та проголошення судових рішень було внесено до парламенту групою народних депутатів у червні 2023 року.

19 грудня 2024 року Верховна Рада ухвалила закон. Зокрема, в ньому вилучається положення про те, що після судових дебатів суд виходить до нарадчої кімнати. Згідно з законом, інститут процесуального права «таємниця нарадчої кімнати» змінюється на «таємниця ухвалення судового рішення».

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.