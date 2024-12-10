Зеленський підписав закон, що скасовує тест на IQ для кандидатів у судді — Finance.ua

Зеленський підписав закон, що скасовує тест на IQ для кандидатів у судді Вчора 15:45 — Казна та Політика

Зеленський підписав закон, що скасовує тест на IQ для кандидатів у судді

Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до Закону «Про судоустрій і статус суддів» щодо особливостей складання кваліфікаційного іспиту.

Про це стало відомо з сайту парламенту

Документом передбачено, що для претендентів до на посади в апеляційних судах та Вищому антикорупційному суді скасовується складний тест на IQ.

Тобто, прибирається вимога про 75% прохідного балу для когнітивного тестування — ВККС визначатиме його самостійно.

Також після внесення змін для кваліфікаційного іспиту можна буде обрати спеціалізацію.

Водночас регламентується, що у триваючих конкурсах до апеляційних судів і ВАКС тестування з історії української державності не проводитиметься.

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Відтепер тестування охоплюватиме такі теми, як історія української державності, загальні правові знання та спеціалізації суду (адміністративна, господарська або загальна), а практичні завдання будуть пов’язані з вибраною спеціалізацією суду.

Комісія суддів встановлюватиме форму тестів і завдань, а також публікуватиме програму і перелік питань за 30 днів до іспиту. Прохідний бал тесту на когнітивні здібності також має визначати ВККС.

Нагадаємо, 20 листопада Верховна Рада у другому читанні ухвалила проєкт закону про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» щодо особливостей складання кваліфікаційного іспиту.

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Раніше, у грудні 2023 року, було введено такий вид анонімного тестування, як тестування когнітивних здібностей — кандидат вважався таким, що склав кваліфікаційний іспит, якщо набирав не менше 75% максимально можливого бала за кожне тестування.

Однак, як наголошується у пояснювальній записці, під час підготовки до проведення анонімних тестувань у межах конкурсів, оголошених ВККС у 2023 році, виявилося, що зазначена норма висуває однакові вимоги до тестувань, які проводяться за кардинально різною методологією.

Укрінформ За матеріалами:

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