Зеленський підписав закон, що скасовує тест на IQ для кандидатів у судді — Finance.ua
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Зеленський підписав закон, що скасовує тест на IQ для кандидатів у судді

Казна та Політика
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Зеленський підписав закон, що скасовує тест на IQ для кандидатів у судді
Зеленський підписав закон, що скасовує тест на IQ для кандидатів у судді
Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до Закону «Про судоустрій і статус суддів» щодо особливостей складання кваліфікаційного іспиту.
Про це стало відомо з сайту парламенту.
Документом передбачено, що для претендентів до на посади в апеляційних судах та Вищому антикорупційному суді скасовується складний тест на IQ.
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Тобто, прибирається вимога про 75% прохідного балу для когнітивного тестування — ВККС визначатиме його самостійно.
Також після внесення змін для кваліфікаційного іспиту можна буде обрати спеціалізацію.
Водночас регламентується, що у триваючих конкурсах до апеляційних судів і ВАКС тестування з історії української державності не проводитиметься.
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Відтепер тестування охоплюватиме такі теми, як історія української державності, загальні правові знання та спеціалізації суду (адміністративна, господарська або загальна), а практичні завдання будуть пов’язані з вибраною спеціалізацією суду.
Комісія суддів встановлюватиме форму тестів і завдань, а також публікуватиме програму і перелік питань за 30 днів до іспиту. Прохідний бал тесту на когнітивні здібності також має визначати ВККС.
Нагадаємо, 20 листопада Верховна Рада у другому читанні ухвалила проєкт закону про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» щодо особливостей складання кваліфікаційного іспиту.
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Раніше, у грудні 2023 року, було введено такий вид анонімного тестування, як тестування когнітивних здібностей — кандидат вважався таким, що склав кваліфікаційний іспит, якщо набирав не менше 75% максимально можливого бала за кожне тестування.
Однак, як наголошується у пояснювальній записці, під час підготовки до проведення анонімних тестувань у межах конкурсів, оголошених ВККС у 2023 році, виявилося, що зазначена норма висуває однакові вимоги до тестувань, які проводяться за кардинально різною методологією.
За матеріалами:
Укрінформ
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