В українських судах бракує 1258 суддів — голова ВККС Сьогодні 06:34 — Казна та Політика

В українських судах бракує 1258 суддів — голова ВККС

В українських судах першої інстанції наразі бракує 1258 суддів, тобто майже 30% від загальної кількості. Є навіть суди, де взагалі немає жодного судді.

Про це в інтерв’ю hromadske розповів голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Андрій Пасічник.

Він пояснює, що така ситуація виникла через те, що ВККС не працювала з 2019 року, після того як парламент розформував її через неналежне оцінювання суддів.

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«Судді йшли у відставку, система оголювалася, вакансії з’являлися, але ніким не заповнювалися», — розповідає Пасічник.

Саме через це в судах першої інстанції бракує понад 1200 суддів: «1258 суддів, які мали б здійснювати правосуддя, а їх просто немає. Це масштабна проблема, яка взагалі, на жаль, підважує спроможність держави».

За словами голови ВККС, у двох судах в Одеській і в одному в Дніпропетровській області немає жодного судді, тому суди взагалі не працюють.

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Проблема з недобором суддів є не тільки в судах першої інстанції, каже Пасічник. Серед апеляційних судів є такі, де працюють 4 судді, хоча за штатом їх має бути 25. Через це на них більше навантаження, «вони ледь витримують».

«Чомусь про це мало хто говорить, але хотів би, щоб ви розуміли: це не судді неефективно працюють чи щось умисно уповільнюють. Навпаки, є дуже багато суддів, які мають право піти у відставку, але залишаються і працюють із таким величезним навантаженням», — додає голова ВККС.

hromadske За матеріалами:

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