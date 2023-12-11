Рада ухвалила закон про вдосконалення добору суддів — Finance.ua

Рада ухвалила закон про вдосконалення добору суддів Вчора 12:16 — Казна та Політика

Рада ухвалила закон про вдосконалення добору суддів

Верховна Рада удосконалила процедуру суддівської кар'єри.

Ухвалення відповідного законопроєкту № 10 140-д у цілому підтримали 244 народні депутати на пленарному засіданні в суботу, повідомив член фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Читайте також Хабар на 35 тисяч доларів. ВРП дозволила арештувати чотирьох суддів

«Рада ухвалила в цілому № 10 140-д щодо удосконалення процедур суддівської кар'єри… Теж рекомендація Європейської комісії та макрофін», — повідомив він.

Що передбачає документ

Законопроєкт передбачає зміну терміну, до якого суддя зобов’язаний щорічно подати декларацію родинних зв’язків і декларацію доброчесності - з 1 лютого на 1 травня.

Документ також врегулює норму, згідно з якою на посаду судді не може претендувати особа, яка є членом Вищої ради правосуддя (ВРП) або Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ). При цьому обмеження стосуються не тільки періоду безпосереднього обіймання зазначених посад, а й одного року після звільнення або припинення повноважень.

Читайте також В Україні планують спростити процес відбору суддів

Крім того, закон уповноважує ВРП затверджувати єдині показники для оцінювання доброчесності та професійної етики судді (кандидата на цю посаду) після узгодження з ВККСУ, Радою суддів України та Громадською радою доброчесності.

Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів Андрій Пасічник заявляє про катастрофічну ситуацію у судовій системі першої інстанції через брак суддів.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила закон № 10 060 про незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), але зберегла у ньому дію «правок Лозового».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.