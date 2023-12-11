Рада ухвалила закон про вдосконалення добору суддів — Finance.ua

Рада ухвалила закон про вдосконалення добору суддів
Верховна Рада удосконалила процедуру суддівської кар'єри.
Ухвалення відповідного законопроєкту № 10 140-д у цілому підтримали 244 народні депутати на пленарному засіданні в суботу, повідомив член фракції «Голос» Ярослав Железняк.
«Рада ухвалила в цілому № 10 140-д щодо удосконалення процедур суддівської кар'єри… Теж рекомендація Європейської комісії та макрофін», — повідомив він.
Що передбачає документ
Законопроєкт передбачає зміну терміну, до якого суддя зобов’язаний щорічно подати декларацію родинних зв’язків і декларацію доброчесності - з 1 лютого на 1 травня.
Документ також врегулює норму, згідно з якою на посаду судді не може претендувати особа, яка є членом Вищої ради правосуддя (ВРП) або Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ). При цьому обмеження стосуються не тільки періоду безпосереднього обіймання зазначених посад, а й одного року після звільнення або припинення повноважень.
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Крім того, закон уповноважує ВРП затверджувати єдині показники для оцінювання доброчесності та професійної етики судді (кандидата на цю посаду) після узгодження з ВККСУ, Радою суддів України та Громадською радою доброчесності.
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