Депутати ухвалили закон про посилення незалежності САП — Finance.ua

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Депутати ухвалили закон про посилення незалежності САП

Казна та Політика
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Депутати ухвалили закон про посилення незалежності САП
Депутати ухвалили закон про посилення незалежності САП
Верховна Рада України ухвалила закон № 10 060 про незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), але зберегла у ньому дію «правок Лозового».
Про це заявив нардеп від партії Голос Ярослав Железняк у Telegram.
Він зазначив, що у законопроєкті «тільки дуже частково» скасовані деякі норми по «правкам Лозового».
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Ухвалення відповідного законопроєкту було однією з основних вимог Міжнародного валютного фонду, Європейського союзу, а також послів G7.
«Правда, позиція останніх по правкам Лозового була проігнорована», — написав нардеп.
«Правки Лозового» — зміни до КПК України, які, серед іншого, передбачали новий спосіб захисту від кримінального обвинувачення та переслідування — оскарження повідомлення про підозру. Це відбувається таким чином, що якщо суд визнає, що до оголошення підозри слідчі чи детективи вели розслідування довше за певний період, справу можуть закрити.
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В результаті, норму було скасовано не повністю, як цього вимагала Єврокомісія та посли G7, а лише в період до оголошення підозри.
Напередодні посли G7 у спільній заяві в X (колишній Twitter) висунули основні вимоги, які мають бути прописані в новому законі про посилення САП, підкресливши, що для ефективності реформи потрібно обов’язково скасувати дію «правок Лозового», а також захистити юрисдикцію САП/НАБУ та дозволити САП запитувати екстрадицію та ініціювати розслідування проти парламентарів.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України вніс до парламенту законопроєкт№ 10 060 15 вересня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
НВ
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