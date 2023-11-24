В Україні планують спростити процес відбору суддів — Finance.ua

В Україні планують спростити процес відбору суддів Вчора 07:46 — Казна та Політика

В Україні планують спростити процес відбору суддів

В Україні будуть оптимізовані процедури добору на посади суддів — вони мають стати менш тривалими та менш витратними для держави.

Про це розповів народний депутат, голова парламентського Комітету з питань правової політики Денис Маслов.

За його словами, саме такі зміни передбачає ухвалений парламентом у першому читанні законопроєкт № 10 140. Маслов пояснив, що в Україні вдвічі менше суддів, ніж у Європі, тож деякі справи розглядаються роками.

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«При цьому станом на сьогодні в Україні вакантні близько 2000 суддівських посад, як наслідок — справи розглядаються роками, а ті, що мають швидко розглядатися, тягнуться кілька місяців. У таких умовах нам вкрай необхідно змінити процедури добору на посади суддів, щоби при цьому не втратити їх ретельність, а на посади, щоб приходили виключно ті люди, до яких немає питань щодо доброчесності та які мають відповідний професійний рівень», — зазначив нардеп.

Водночас за його словами, держава повинна забезпечити гідні умови праці суддям, щоб вони не думали ні про що інше, окрім здійснення правосуддя.

«Комітет із питань правової політики, який займався цим законопроєктом і є відповідальний за нього, продовжить його доопрацювання до другого читання, щоб максимально врахувати інтереси всіх громадян та всіх учасників цього процесу», — наголосив парламентарій.

З 13 листопада в Україні відновила роботу група експертів, яка проводитиме оцінку суддів на відповідність займаній посаді. Перевірять понад 1800 суддів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН За матеріалами:

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