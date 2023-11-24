В Україні планують спростити процес відбору суддів — Finance.ua

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В Україні планують спростити процес відбору суддів

Казна та Політика
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В Україні планують спростити процес відбору суддів
В Україні планують спростити процес відбору суддів
В Україні будуть оптимізовані процедури добору на посади суддів — вони мають стати менш тривалими та менш витратними для держави.
Про це розповів народний депутат, голова парламентського Комітету з питань правової політики Денис Маслов.
За його словами, саме такі зміни передбачає ухвалений парламентом у першому читанні законопроєкт № 10 140. Маслов пояснив, що в Україні вдвічі менше суддів, ніж у Європі, тож деякі справи розглядаються роками.
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«При цьому станом на сьогодні в Україні вакантні близько 2000 суддівських посад, як наслідок — справи розглядаються роками, а ті, що мають швидко розглядатися, тягнуться кілька місяців. У таких умовах нам вкрай необхідно змінити процедури добору на посади суддів, щоби при цьому не втратити їх ретельність, а на посади, щоб приходили виключно ті люди, до яких немає питань щодо доброчесності та які мають відповідний професійний рівень», — зазначив нардеп.
Водночас за його словами, держава повинна забезпечити гідні умови праці суддям, щоб вони не думали ні про що інше, окрім здійснення правосуддя.
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«Комітет із питань правової політики, який займався цим законопроєктом і є відповідальний за нього, продовжить його доопрацювання до другого читання, щоб максимально врахувати інтереси всіх громадян та всіх учасників цього процесу», — наголосив парламентарій.
З 13 листопада в Україні відновила роботу група експертів, яка проводитиме оцінку суддів на відповідність займаній посаді. Перевірять понад 1800 суддів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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