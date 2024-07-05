Президент підписав укази про призначення понад 200 суддів — Finance.ua

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Президент підписав укази про призначення понад 200 суддів

Казна та Політика
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Президент підписав укази про призначення понад 200 суддів
Президент підписав укази про призначення понад 200 суддів
Президент Володимир Зеленський підписав низку указів про призначення суддів.
Тексти документів оприлюднені на сайті глави держави.
Зокрема, Президент призначив на посади у місцевих загальних судах 200 суддів.
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Окрім того, призначено сімох суддів на посади в місцевих адміністративних судах, ще шістьох — на посади у місцевих господарських судах.
Крім того, Павла Пархоменка призначено на посаду судді Верховного Суду у Касаційний цивільний суд.
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Окремими указами Президент призначив суддів на посади в господарських та адміністративних судах у низці областей. Зокрема, Оксану Приходько — суддею Житомирського окружного адміністративного суду, Євгена Саса — суддею Київського окружного адміністративного суду, Людмилу Ільєву — суддею господарського суду Миколаївської області, Миколу Юзьківа — суддею Тернопільського окружного адмінсуду, Олега Виноградського — суддею господарського суду Вінницької області, Вікторію Юрченко — суддею господарського суду Харківської області, Марію Садову — на посаду судді Харківського окружного адміністративного суду, та ін.
Нагадаємо, у травні Президент підписав низку указів про призначення суддів на посади у місцевих загальних, господарських та адміністративних судах, а також в обласних господарських судах.
За матеріалами:
Укрінформ
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