Президент підписав укази про призначення понад 200 суддів — Finance.ua

Президент підписав укази про призначення понад 200 суддів
Президент Володимир Зеленський підписав низку указів про призначення суддів.
Тексти документів оприлюднені на сайті глави держави.
Зокрема, Президент призначив на посади у місцевих загальних судах 200 суддів.
Окрім того, призначено сімох суддів на посади в місцевих адміністративних судах, ще шістьох — на посади у місцевих господарських судах.
Крім того, Павла Пархоменка призначено на посаду судді Верховного Суду у Касаційний цивільний суд.
Читайте також
Окремими указами Президент призначив суддів на посади в господарських та адміністративних судах у низці областей. Зокрема, Оксану Приходько — суддею Житомирського окружного адміністративного суду, Євгена Саса — суддею Київського окружного адміністративного суду, Людмилу Ільєву — суддею господарського суду Миколаївської області, Миколу Юзьківа — суддею Тернопільського окружного адмінсуду, Олега Виноградського — суддею господарського суду Вінницької області, Вікторію Юрченко — суддею господарського суду Харківської області, Марію Садову — на посаду судді Харківського окружного адміністративного суду, та ін.
Нагадаємо, у травні Президент підписав низку указів про призначення суддів на посади у місцевих загальних, господарських та адміністративних судах, а також в обласних господарських судах.
Поділитися новиною