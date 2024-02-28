Мінцифри працює над оновленою концепцією е-Суду — Finance.ua

Мінцифри працює над оновленою концепцією е-Суду Сьогодні 12:45 — Казна та Політика

Мінцифри працює над оновленою концепцією е-Суду

Міністерство цифрової трансформації працює над цифровізацією судової сфери.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

«Основа цифровізації судової сфери — Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система (ЄСІТС). Мінцифра з партнерами долучилася до розробки системи та провела ІТ-аудит. Виявили, що треба оновити для більш ефективної роботи е-Суду. Зараз триває функціональний аудит, після якого планується запустити оновлені сервіси для громадян», — сказано в повідомленні.

е-Суд — важлива частина Державної антикорупційної програми на 2023−2025 роки. Його впровадження дасть змогу мінімізувати корупційні ризики та зробити судову сферу більш прозорою й ефективною.

Для чого це необхідно

Оновлення електронного суду дасть змогу громадянам подавати позови, отримувати документи та розглядати справи онлайн у зручний час. А суддям — не друкувати стоси паперів, проводити засідання у форматі відеоконференцій та економити час.

Завдяки трансформації електронного суду українці зможуть:

звертатися до суду онлайн у зручний час 24/7;

отримувати судові рішення в електронній формі;

подавати докази;

сплачувати штрафи, вносити та повертати судові збори та застави;

подавати процесуальні документи та повідомляти про події;

ознайомлюватися з матеріалами електронної судової справи;

переглядати відкриті дані та реєстри;

аналізувати судову практику й ефективність роботи судів.

Зараз в е-Суді вже доступні електронний кабінет, можливість відеоконференцій та документообігу онлайн.

Частина сервісів для громадян будуть доступні в окремому е-кабінеті, а частина — у Дії.

«Нині працюємо над поданням електронного виконавчого документа по судовій справі до Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП) для виконання судового рішення», — кажуть у Мінцифри.

Наприклад, щоб стягнути аліменти з боржника, не треба буде шукати адресу підходящої служби та ходити до суду. Громадяни надсилатимуть та отримуватимуть документ автоматично, а сповіщення про всі кроки справи надходитимуть у Дії.

Довідка Finance.ua:

судові сповіщення, судові рішення та судові штрафи вже є в Дії;

сервісами користуються 50 тис. працівників суду й судових організацій та більш ніж 6,7 млн громадян, адвокатів, нотаріусів, слідчих органів та представників бізнесів. А кількість судових рішень, які розглядали за 2021−2023 роки, — 16 904 405.

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