Мінцифри працює над оновленою концепцією е-Суду — Finance.ua

Мінцифри працює над оновленою концепцією е-Суду
Міністерство цифрової трансформації працює над цифровізацією судової сфери.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
«Основа цифровізації судової сфери — Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система (ЄСІТС). Мінцифра з партнерами долучилася до розробки системи та провела ІТ-аудит. Виявили, що треба оновити для більш ефективної роботи е-Суду. Зараз триває функціональний аудит, після якого планується запустити оновлені сервіси для громадян», — сказано в повідомленні.
е-Суд — важлива частина Державної антикорупційної програми на 2023−2025 роки. Його впровадження дасть змогу мінімізувати корупційні ризики та зробити судову сферу більш прозорою й ефективною.
Для чого це необхідно
Оновлення електронного суду дасть змогу громадянам подавати позови, отримувати документи та розглядати справи онлайн у зручний час. А суддям — не друкувати стоси паперів, проводити засідання у форматі відеоконференцій та економити час.
Завдяки трансформації електронного суду українці зможуть:
- звертатися до суду онлайн у зручний час 24/7;
- отримувати судові рішення в електронній формі;
- подавати докази;
- сплачувати штрафи, вносити та повертати судові збори та застави;
- подавати процесуальні документи та повідомляти про події;
- ознайомлюватися з матеріалами електронної судової справи;
- переглядати відкриті дані та реєстри;
- аналізувати судову практику й ефективність роботи судів.
Зараз в е-Суді вже доступні електронний кабінет, можливість відеоконференцій та документообігу онлайн.
Частина сервісів для громадян будуть доступні в окремому е-кабінеті, а частина — у Дії.
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«Нині працюємо над поданням електронного виконавчого документа по судовій справі до Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП) для виконання судового рішення», — кажуть у Мінцифри.
Наприклад, щоб стягнути аліменти з боржника, не треба буде шукати адресу підходящої служби та ходити до суду. Громадяни надсилатимуть та отримуватимуть документ автоматично, а сповіщення про всі кроки справи надходитимуть у Дії.
Довідка Finance.ua:
- судові сповіщення, судові рішення та судові штрафи вже є в Дії;
- сервісами користуються 50 тис. працівників суду й судових організацій та більш ніж 6,7 млн громадян, адвокатів, нотаріусів, слідчих органів та представників бізнесів. А кількість судових рішень, які розглядали за 2021−2023 роки, — 16 904 405.
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