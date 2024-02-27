У «Дії» почнеться бета-тестування нової послуги: Федоров повідомив деталі — Finance.ua
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У «Дії» почнеться бета-тестування нової послуги: Федоров повідомив деталі

Казна та Політика
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У «Дії» почнеться бета-тестування нової послуги: Федоров повідомив деталі
У «Дії» почнеться бета-тестування нової послуги: Федоров повідомив деталі
Як повідомив міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров, в «Дії» запустять новий вид електронних документів. Там стануть доступні дипломи про освіту та шкільні атестати.
«Більше не потрібно буде шукати вдома диплом і просити батьків відправити його поштою. При працевлаштуванні не потрібно везти теку з дипломами, а під час вступу до ЗВО — зі свідоцтвами. Також якщо виїхали за кордон, усе зручно й під рукою — у Дії», — про це повідомив міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як скористатися новим сервісом першими

Приєднайтеся до бета-тестування можна, якщо ви громадяни України, вам виповнилося 14 років та є ідентифікаційний код.
У вас можуть підтягнутися документи від свідоцтва про загальну середню освіту до диплома доктора філософії.
«Реєструйтеся на бета-тест, діліться фідбеком, оцінюйте послугу. Зробимо разом її зручною» — заувжив він.
Раніше Федоров спрогнозував запуск перших послуг електронного нотаріату навесні.

Довідка Finance.ua:

  • Нагадаємо, Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє відкрити код «Дії», тепер застосунок стане open-source продуктом. За словами Федорова, відповідне рішення дозволить швидко експортувати «Дію» в інші країни.
  • У Мінцифри наголосили, що не кожен зможе отримати доступ до даних і персональні дані українців зберігатимуться в безпеці. Буде створено тестовий простір без доступу до реєстрів з імітацією отримання інформації, тому дані українців залишатимуться в цілковитій безпеці.
  • В Україні 4 роки тому запрацював застосунок «Дія» — держава у смартфоні. Станом на сьогодні ним користується понад 20 млн людей. У застосунку доступні 14 цифрових документів і понад 30 сервісів, а на порталі - понад 100 послуг;
  • раніше повідомлялося, що до 2024 року планується перевести 100% державних послуг у «Дію».

Відшкодувати вклад онлайн через Дію

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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