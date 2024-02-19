Федоров прогнозує запуск перших послуг електронного нотаріату навесні — Finance.ua

Федоров прогнозує запуск перших послуг електронного нотаріату навесні
Вже цієї весни мають з’явитися перші послуги електронного нотаріату.
Про це віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров сказав у подкасті «Слон» на YouTube-каналі «Дія».
«Ми запускаємо електронний нотаріат, і вже цієї весни будуть перші послуги. Коли він запуститься комплексно, тоді люди, що перебувають за кордоном, зможуть оформлювати довіреності», — сказав Федоров.
Крім того, команда «Дії» працює над сервісом, який дозволяв би оцінювати державні послуги, які українці отримали офлайн.
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«Тоді ми побачимо в режимі реального часу, як люди оцінюють ті чи інші центри надання послуг, чи представництва урядових інституцій. Ми будемо виводити щоквартальний рейтинг найкращих і найгірших і приймати кадрові рішення», — анонсував міністр.
Федоров також повідомив, що наразі йде робота над запуском додатку «Мрія».
Нагадаємо, Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє відкрити код «Дії», тепер застосунок стане open-source продуктом. За словами Федорова, відповідне рішення дозволить швидко експортувати «Дію» в інші країни.
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