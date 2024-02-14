Україна відкриває код «Дії»: що буде з персональними даними українців — Finance.ua

Україна відкриває код «Дії»: що буде з персональними даними українців Сьогодні 11:37

Україна відкриває код «Дії»: що буде з персональними даними українців

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє відкрити код «Дії», тепер застосунок стане open-source продуктом.

Про це повідомив віцепрем‘єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Навіщо це? За словами міністра відповідне рішення дозволить швидко експортувати «Дію» в інші країни.

У Мінцифри наголосили, що не кожен зможе отримати доступ до даних і персональні дані українців зберігатимуться в безпеці. Буде створено тестовий простір без доступу до реєстрів з імітацією отримання інформації, тому дані українців залишатимуться в цілковитій безпеці.

«Open-source продукти — це про прозорість, що також буде хорошим сигналом для наших партнерів. Весь світ зосереджує увагу на open-source продуктах. Основна перевага — будь-який розробник з будь-якої точки світу зможе вивчити документацію й почати розробляти свої додаткові сервіси або мікросервіси, які підходитимуть до застосунку», — наголосив Федоров.

Також міністр підкреслив, що IT-спільнота зможе зрозуміти, як працює «Дія», проаналізувати код та особливості архітектури застосунку. А ще розробники зможуть запропонувати зміни чи покращення, які розгляне команда.

Довідка Finance.ua:

в Україні чотири роки тому запрацював застосунок «Дія» — держава у смартфоні. Станом на сьогодні ним користується понад 20 млн людей. У застосунку доступні 14 цифрових документів і понад 30 сервісів, а на порталі - понад 100 послуг;

раніше повідомлялося, що до 2024 року планується перевести 100% державних послуг у «Дію»;



а ще у лютому 2024 року стало відомо про те, що в застосунку «Дія» найближчим часом запустять послугу реєстрації шлюбу в режимі онлайн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.