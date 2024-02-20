Федоров пояснив, чому не буде повісток в «Дії» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Федоров пояснив, чому не буде повісток в «Дії»

Казна та Політика
200
Федоров пояснив, чому не буде повісток в «Дії»
Федоров пояснив, чому не буде повісток в «Дії»
В черговий раз міністр цифрової трансформації Михайло Федоров підтвердив, що повістки не будуть роздавати через застосунок «Дія».
«Дія» — це про цивільні послуги, про цивільний інтерфейс, про рекомендацію послуг. Якщо ми говоримо про військового або військовозобов'язаного — це взагалі інша споживацька культура. Військовий проєкт завжди буде під високим навантаженням, там інші процедури та доступ до інформації і забезпечення безпеки цієї інформації, тому логічніше було виокремити його в окрему інфраструктуру", — повідомив Михайло Федоров в інтервʼю для «Суспільного».
Читайте також
Крім того, він наголосив, що в якому б форматі не був прийнятий законопроєкт про мобілізацію, там нічого немає про «Дію» і про повістки в «Дії».
У 2021 році планувався проєкт Military ID, аналог електронного кабінету для військовозобовʼязаних, оновлення та верифікації їхніх даних. Тоді мові йшла про те, що цей проєкт може бути в «Дії», але з того часу відбулись певні зміни.
«Змінилось багато чого, і повномасштабна війна, і військових стало набагато більше. Тепер це виглядає, як великий окремий проєкт який потребує власної інфраструктури», — сказав міністр.
Читайте також
Зараз Military ID працює, як система авторизації для багатьох сервісах в системах збройних сил, на кшталт Delta, «Вежа» та інші системи.
«Зараз є спроможність в міністерстві оборони розвивати подібні проєкти», — сказав Михайло Федоров.
Нагадаємо, що вперше про електронний військовий квиток заявив новий глава Міністерства оборони України Рустем Умєров, виступаючи 6 вересня 2023 року на пленарному засіданні Верховної Ради. Міністр оборони почав свій виступ із заяви про те, що абревіатура ВЛК (військово-лікарська комісія) має залишитися в минулому.
Читайте також
Точних термінів, коли нововведення реалізують, глава Міноборони Рустем Умєров не називав. Однак увесь процес цифровізації армії назвав пріоритетним для роботи свого відомства.
Нагадуємо, що в Мінцифри неодноразово заявляли, що впроваджувати повістки в «Дії» не планують. «Наступного року буде 1 млн дронів. Повісток у Дії не буде ніколи. І тільки так», — заявляв Федоров минулого року.

Довідка Finance.ua:

  • Верховна Рада хоче уточнення від Міноборони щодо нового законопроєкту про мобілізацію. Зокрема, парламент вимагатиме роз’яснень про ідеї розсилати повістки через електронний кабінет призовника;
  • у «Дії» скоро може з’явитися військовий квиток, Мінцифри вже працює над цим.

Законопроєкт про мобілізацію: що ухвалили в першому читанні 🧐

За матеріалами:
dev.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.