Федоров пояснив, чому не буде повісток в «Дії» — Finance.ua

Федоров пояснив, чому не буде повісток в «Дії» Сьогодні 11:03 — Казна та Політика

Федоров пояснив, чому не буде повісток в «Дії»

В черговий раз міністр цифрової трансформації Михайло Федоров підтвердив, що повістки не будуть роздавати через застосунок «Дія».

«Дія» — це про цивільні послуги, про цивільний інтерфейс, про рекомендацію послуг. Якщо ми говоримо про військового або військовозобов'язаного — це взагалі інша споживацька культура. Військовий проєкт завжди буде під високим навантаженням, там інші процедури та доступ до інформації і забезпечення безпеки цієї інформації, тому логічніше було виокремити його в окрему інфраструктуру", — повідомив Михайло Федоров в інтервʼю для «Суспільного».

Крім того, він наголосив, що в якому б форматі не був прийнятий законопроєкт про мобілізацію, там нічого немає про «Дію» і про повістки в «Дії».

У 2021 році планувався проєкт Military ID, аналог електронного кабінету для військовозобовʼязаних, оновлення та верифікації їхніх даних. Тоді мові йшла про те, що цей проєкт може бути в «Дії», але з того часу відбулись певні зміни.

«Змінилось багато чого, і повномасштабна війна, і військових стало набагато більше. Тепер це виглядає, як великий окремий проєкт який потребує власної інфраструктури», — сказав міністр.

Зараз Military ID працює, як система авторизації для багатьох сервісах в системах збройних сил, на кшталт Delta, «Вежа» та інші системи.

«Зараз є спроможність в міністерстві оборони розвивати подібні проєкти», — сказав Михайло Федоров.

Нагадаємо, що вперше про електронний військовий квиток заявив новий глава Міністерства оборони України Рустем Умєров, виступаючи 6 вересня 2023 року на пленарному засіданні Верховної Ради. Міністр оборони почав свій виступ із заяви про те, що абревіатура ВЛК (військово-лікарська комісія) має залишитися в минулому.

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Точних термінів, коли нововведення реалізують, глава Міноборони Рустем Умєров не називав. Однак увесь процес цифровізації армії назвав пріоритетним для роботи свого відомства.

Нагадуємо, що в Мінцифри неодноразово заявляли, що впроваджувати повістки в «Дії» не планують. «Наступного року буде 1 млн дронів. Повісток у Дії не буде ніколи. І тільки так», — заявляв Федоров минулого року.

Довідка Finance.ua:

Верховна Рада хоче уточнення від Міноборони щодо нового законопроєкту про мобілізацію. Зокрема, парламент вимагатиме роз’яснень про ідеї розсилати повістки через електронний кабінет призовника;

у «Дії» скоро може з’явитися військовий квиток, Мінцифри вже працює над цим.



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