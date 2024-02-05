Верховна Рада просить Міноборони уточнення щодо повісток в е-кабінеті — Finance.ua

Верховна Рада просить Міноборони уточнення щодо повісток в е-кабінеті Вчора 17:40 — Казна та Політика

Верховна Рада просить Міноборони уточнення щодо повісток в е-кабінеті

Верховна Рада хоче уточнення від Міноборони щодо нового законопроєкту про мобілізацію. Зокрема, парламент вимагатиме роз’яснень про ідеї розсилати повістки через електронний кабінет призовника.

Про це заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв повідомив в ефірі телемарафону.

«Знову ж таки прибрали повістки електронною поштою, але додали повістки тепер в електронному кабінеті. Чисто технічно ми хочемо почути від Міністерства оборони, як це буде виглядати, тому що не всі люди можуть чи мають доступ до інтернету та смартфони», — сказав нардеп.

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Згідно з його словами, наразі є питання щодо необхідності введення примусу для тих, хто виїхав за кордон. Чернєв пояснив, що мова йде про позбавлення права отримувати консульські послуги.

«Хочуть почути позицію Міністерства закордонних справ, по-перше, чи впораються консульські наші відділи з такими завданнями. По-друге, чи дійсно це дасть якісь результати, чи люди повернуться, чи ми їх втратимо назавжди», — додав парламентар.

Нагадаємо, український уряд представив Верховній Раді останній законопроєкт, пов’язаний із мобілізацією. У цьому документі пропонують надсилати повістки через електронний кабінет призовника.

У межах мобілізаційної підготовки громадяни України повинні будуть зареєструвати свій електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста. Впродовж 60 днів з дати початку проведення мобілізаційних заходів військовозобов'язані повинні актуалізувати свої облікові дані через Центри надання адміністративних послуг, електронний кабінет або ТЦК.

Довідка Finance.ua:

до Верховної Ради подали оновлену версію законопроєкту про мобілізацію;

зокрема, призовний вік громадян зменшиться з 27 до 25 років. Також відбудеться скасування строкової служби — замість неї запровадять обовʼязкове проходження базової військової підготовки;

крім того, законопроект пропонує низку обмежень для ухилянтів. Проте, на відміну від попередньої версії документу, ці обмеження накладатимуться в судовому порядку.

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