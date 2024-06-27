Яка пенсія судді в Україні у 2024 році та як вона розраховується — Finance.ua

Яка пенсія судді в Україні у 2024 році та як вона розраховується Сьогодні 11:44

Яка пенсія судді в Україні у 2024 році та як вона розраховується

Розмір пенсії судді розраховується за зовсім за іншою формулою, ніж для звичайних українців. Факти ICTV дізнавалися, яка пенсія суддів в Україні у 2024 році.

Як саме призначається пенсія судді у 2024 році

Ця категорія може обирати, яку виплату отримувати.

Судді можуть вийти на пенсію за віком:

чоловіки — у 62 роки;

жінки — пенсійний вік, встановлений ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Після вказаного вище віку суддя обирає:

Пенсію на умовах, визначених Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». У такому випадку вона нараховується, як для звичайних пенсіонерів.

Щомісячне довічне грошове утримання. Це окрема категорія виплат, на яку судді мають право замість пенсії.

Тобто для суддів існує два варіанти, один з яких особа може вибрати, коли досягне певного віку.

Чоловіки 1955 року народження і старші можуть вийти на пенсію за віком або отримувати довічне грошове утримання раніше:

61 рік — народжені з 1 січня 1954 року по 31 грудня 1954 року.

61 рік 6 місяців — народжені з 1 січня 1955 року по 31 грудня 1955 року.

Щомісячне довічне грошове утримання виплачується судді у відставці в розмірі 50 відсотків суддівської винагороди судді, який працює на відповідній посаді, — вказано в законі

Розмір пенсії збільшується на 2% за кожний рік роботи понад 20 років.

Пенсія виплачується органами Пенсійного фонду України коштами бюджету.

Як розраховується пенсія судді в Україні

Якщо в судді стаж 20 років, то на пенсії він отримуватиме 50% від своєї зарплатні. Якщо його стаж складає 30 років, то в такому випадку за кожний наступний рік, після того, як він пропрацює 20 років, буде нараховуватися 2% за кожен додатковий рік. Якщо його стаж становить 30 років, то суддя буде отримувати на пенсії 70% від своєї зарплатні.

Наприклад, розмір пенсії Романюка Ярослава Михайловича у 2023 році за місяць в середньому складав 244 тис. 752 грн. У податковій декларації колишнього голови Верховного суду зазначено, що за 2023 рік він отримав 2 937 027 грн пенсії.

За інформацією пенсійного фонду, з початку року пенсія суддів зросла на 4037 грн, та в середньому тепер становить 103 874 грн. Чим більше отримує суддя зарплатні, тим вищою буде його пенсія.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Факти За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.