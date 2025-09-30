Цена на золото выросла до максимума за 16 лет Сегодня 17:12 — Банковские металлы

Цена на золото выросла до максимума за 16 лет

Спотовая цена золота выросла на 1% и достигла 3870,14 долларов за унцию. С начала сентября слитки золота подорожали на 12,3% и приближаются к своему самому высокому месячному росту с ноября 2009 года.

Об этом пишет Reuters.

Главный аналитик KCM Trade Тим Уотерер отметил, что приближение возможного закрытия правительства США создает неопределенность на рынке, что способствовало росту цен на золото. Он также добавил, что уровень 4000 долларов за унцию является реальной целью для металла до конца года, поскольку низкие процентные ставки и геополитические риски продолжают поддерживать спрос на драгоценный металл.

Спотовая цена серебра выросла на 0,3% до 47,08 доллара за унцию и с начала месяца выросла на 18,6%. Платина выросла на 0,5% до 1609,40 доллара, а палладий — на 0,9% до 1278,62 доллара.

Напомним, Африка является крупнейшим производителем золота в мире, добыв 1010 тонн в 2024 году. Гана лидирует на континенте со 141 тонной, за ней следуют Мали (100 тонн) и Южная Африка (99 тонн).

Китай остается ведущим национальным производителем с 380 тоннами, за ним следует россия с 330 тоннами. Только эти две страны обеспечивают около 20% мирового производства.

Австралия идет следом с 284 тоннами, что делает ее ведущим западным производителем золота и основой общего объема производства Океании, который составляет 346 тонн.

