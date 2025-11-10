Золото снова подорожало — до максимума за две недели
Цены на золото в понедельник выросли более чем на 2% и достигли самого высокого уровня за последние две недели.
Рынок отреагировал на слабые экономические показатели из США, усилившие ожидания, что Федеральная резервная система уже в следующем месяце может снизить учетную ставку. Дополнительную поддержку золоту обеспечил и более слабый доллар.
Об этом пишет Reuters.
Спотовая цена поднялась на 2,1% - до 4 082,17 доллара за унцию по состоянию на 11:38 по Гринвичу, что стало наивысшим значением с 27 октября. Американские фьючерсы с поставкой в декабре выросли на 2% - до 4 090,50 доллара за унцию.
Ослабление доллара и нервозность рынков
Индекс доллара снизился на 0,1%, что сделало золото более доступным для иностранных инвесторов.
«Есть опасения относительно состояния экономики США из-за слабых макроданных, и главное внимание рынка приковано к динамике доллара», — объясняет старший аналитик Reliance Securities Джигар Триведи.
По его словам, спрос на «тихие гавани» усиливают и геополитическое напряжение, и затяжные торговые конфликты, что также поддерживает рост цен на слитки.
Данные с рынка труда и потребительских настроений не добавляют оптимизма
На прошлой неделе статистика показала сокращение рабочих мест в США, в том числе в госсекторе и розничной торговле. Кроме того, опрос, обнародованный в пятницу, выявил падение потребительских настроений до минимума почти за три с половиной года — американцы опасаются экономических последствий рекордно долгой приостановки работы правительства.
Сенат в воскресенье предложил законопроект для возобновления работы федеральных учреждений и завершения 40-дневного простоя. В то же время, экономический советник Белого дома Кевин Хассетт предупредил: если пауза затянется еще дальше, экономический рост в четвертом квартале может оказаться в «минусе».
Рынок готовится к снижению ставки
Инвесторы оценивают вероятность снижения ставки ФРС в декабре примерно в 65%. В периоды дешевых денег золото, не приносящее процентного дохода, традиционно выигрывает на фоне поиска безопасных инструментов.
«Мы считаем, что в ближайшие 12 месяцев золото может приблизиться к отметке в 5000 долларов, а серебро — к 65 долларам. В то же время, мы не ожидаем скорого возвращения к историческим максимумам уже в ближайшее время», — отмечают аналитики Saxo Bank.
Движение на рынке других металлов:
- серебро подорожало на 3,4% - до 49,95 доллара за унцию, достигнув максимума с 21 октября;
- платина выросла на 1,7% - до 1 571,10 доллара;
- палладий прибавил 2,2% - до 1 410,48 доллара за унцию.
