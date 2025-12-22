0 800 307 555
Кто скупает золото в рф: продажи побили исторический рекорд

Банковские металлы
22
рф в ноябре продала Китаю золотые слитки, и речь идет о 961 миллионе долларов. Это рекордная сумма за всю торговую историю между странами.
Об этом пишет российское пропагандистское агентство «РИА Новости». Так, в октябре Москва поставила Пекину чуть меньший объем золота, пишет УНИАН.
Общая сумма составила 930 миллионов долларов.
При этом за 11 месяцев 2025 года общая сумма поставок российского золота в Китай составила 1,9 миллиарда долларов. Таким образом, в январе-сентябре объем поставок составил всего 9 миллионов долларов.
Стоит отметить, что за период с октября по ноябрь 2024 года золото из россии не экспортировалось в Китай. Максимальная стоимость поставок в тот год составила всего 223 миллиона долларов.
В этом году цена на золото выросла более чем на 60%, а цены на серебро выросли более чем вдвое, причем ценник на оба металла находится на пути к самым высоким годовым показателям с 1979 года.
Кстати, в этой статье Finance.ua рассказывает, как в Украине купить золотые слитки и что для этого нужно сделать?
