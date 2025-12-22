Кто скупает золото в рф: продажи побили исторический рекорд Сегодня 18:00 — Банковские металлы

Кто скупает золото в рф: продажи побили исторический рекорд

рф в ноябре продала Китаю золотые слитки, и речь идет о 961 миллионе долларов. Это рекордная сумма за всю торговую историю между странами.

Об этом пишет российское пропагандистское агентство « РИА Новости ». Так, в октябре Москва поставила Пекину чуть меньший объем золота, пишет УНИАН.

Общая сумма составила 930 миллионов долларов.

При этом за 11 месяцев 2025 года общая сумма поставок российского золота в Китай составила 1,9 миллиарда долларов. Таким образом, в январе-сентябре объем поставок составил всего 9 миллионов долларов.

Читайте также Золото и серебро приближаются к 36-летнему рекорду

Стоит отметить, что за период с октября по ноябрь 2024 года золото из россии не экспортировалось в Китай. Максимальная стоимость поставок в тот год составила всего 223 миллиона долларов.

В этом году цена на золото выросла более чем на 60%, а цены на серебро выросли более чем вдвое, причем ценник на оба металла находится на пути к самым высоким годовым показателям с 1979 года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.