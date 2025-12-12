0 800 307 555
Золото и серебро приближаются к 36-летнему рекорду

Мировые цены на золото стабилизировались после трех дней роста, который был поддержан перспективой дальнейшего смягчения монетарной политики в США.
Об этом сообщает Bloomberg.
В этом году цена на золото выросла более чем на 60%, а цены на серебро выросли более чем вдвое, причем ценник на оба металла находится на пути к самым высоким годовым показателям с 1979 года.
Стремительный рост подкреплен увеличением покупок центральными банками и уходом инвесторов от суверенных облигаций и валют. Цена на слитки колебалась вблизи $4270 за унцию после роста на 1,2% в четверг.
«Рост цен на золото, как ожидается, продолжится в 2026 году, поскольку солидный спрос со стороны центральных банков в сочетании со смягченной политикой и постоянной геополитической напряженностью обеспечивают прочную поддержку макроэкономической ситуации», —
сказал Хэбэ Чен, старший рыночный аналитик Vantage Markets в Мельбурне.

По данным Всемирного золотого совета, объемы активов в биржевых фондах, обеспеченных золотом, росли ежемесячно в этом году, кроме мая.
Цена на серебро укрепилась в последние недели благодаря росту спроса, а также напряженности в основных торговых центрах. В четверг этот металл достиг рекордной отметки в 64,3120 доллара за унцию. Платина на мировых биржах также несколько снизилась, в то время как палладий вырос.
Напомним, как рассказал руководитель корпоративного департамента компании ИСУ Александр Мартыненко во время ежегодной конференции «Жить на проценты», золото — единственный сырьевой актив, на который в 2025 году есть очень серьезный рост.
В то же время, говорит Мартыненко, аналитикам трудно строить ожидания, потому что с начала года они сильно ошибались относительно того, как будут вести цены на золото.
По материалам:
Finance.ua
