Золото и серебро приближаются к 36-летнему рекорду Сегодня 13:12 — Банковские металлы

Золото и серебро приближаются к 36-летнему рекорду

Мировые цены на золото стабилизировались после трех дней роста, который был поддержан перспективой дальнейшего смягчения монетарной политики в США.

Об этом сообщает Bloomberg

Читайте также Золото продолжает дорожать — что на это влияет

В этом году цена на золото выросла более чем на 60%, а цены на серебро выросли более чем вдвое, причем ценник на оба металла находится на пути к самым высоким годовым показателям с 1979 года.

Стремительный рост подкреплен увеличением покупок центральными банками и уходом инвесторов от суверенных облигаций и валют. Цена на слитки колебалась вблизи $4270 за унцию после роста на 1,2% в четверг.

«Рост цен на золото, как ожидается, продолжится в 2026 году, поскольку солидный спрос со стороны центральных банков в сочетании со смягченной политикой и постоянной геополитической напряженностью обеспечивают прочную поддержку макроэкономической ситуации», — сказал Хэбэ Чен, старший рыночный аналитик Vantage Markets в Мельбурне.

По данным Всемирного золотого совета, объемы активов в биржевых фондах, обеспеченных золотом, росли ежемесячно в этом году, кроме мая.

Цена на серебро укрепилась в последние недели благодаря росту спроса, а также напряженности в основных торговых центрах. В четверг этот металл достиг рекордной отметки в 64,3120 доллара за унцию. Платина на мировых биржах также несколько снизилась, в то время как палладий вырос.

в 2025 году есть очень серьезный рост. Напомним, как рассказал руководитель корпоративного департамента компании ИСУ Александр Мартыненко во время ежегодной конференции « Жить на проценты », золото — единственный сырьевой актив, на который

В то же время, говорит Мартыненко, аналитикам трудно строить ожидания, потому что с начала года они сильно ошибались относительно того, как будут вести цены на золото.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.