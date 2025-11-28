Цены на золото растут: чего ожидают аналитики Сегодня 16:16 — Банковские металлы

Цены на золото продолжают расти четвертый месяц подряд, ведь рынок ожидает очередного снижения ставки ФРС, которое может подтолкнуть стоимость драгоценного металла к новому рекорду.

Об этом сообщает Вloomberg.

Так, в пятницу, 28 ноября, цены на золото демонстрируют значительный рост.

В течение текущей недели котировки держались вблизи 4 150 — 4 160 долларов за унцию, хотя за несколько дней до этого — 11 ноября — золото стоило около 4 140 долларов за унцию.

При этом торги на Чикагской товарной бирже временно останавливались из-за сбоя в работе дата-центра, что повлекло за собой низкую ликвидность и значительные колебания спредов в сегменте драгоценных металлов.

Прогнозы

Аналитики связывают стабильное подорожание золота в ноябре 2025 года с усилением ожиданий снижения ключевой ставки Федеральной резервной системы США, что традиционно усиливает интерес инвесторов к «тихой гавани». Для золота, которое не приносит процентный доход, более мягкая монетарная политика обычно создает благоприятные условия.

Дополнительным драйвером выступил ослабленный доллар и рост спроса на золото со стороны центральных банков и инвестиционных фондов.

Ожидания рынка формируют комментарии представителей ФРС и задержанные экономические данные, указывающие на возможность уменьшения стоимости кредитования. По данным своп-трейдеров, вероятность снижения ставки на четверть пункта в декабре превышает 80%.

Недавно писали , что цены на золото, вероятно, преодолеют отметку в 5000 долларов за унцию уже в 2026 году. Преимущественно — из-за активной закупки золота центробанками стран с развивающейся экономикой.

Такой прогноз сделали аналитики JP Morgan Private Bank.

По словам Алекса Вольфа, глобального руководителя отдела макростратегии и стратегии фиксированного дохода JP Morgan, к концу 2026 года цена может подняться до $5200−5300 за унцию. Это более чем на 25% выше, чем текущая цена металла.

Именно закупки золота центробанками стали главным фактором его резкого удорожания в последние годы. Банки стремятся обезопасить свои резервы и диверсифицировать активы, потому и покупают этот металл. Отметим, что в октябре цены на золото достигли рекордных $4380, а затем немного снизились. Тем не менее, металл подорожал более чем на 50% с начала года.

