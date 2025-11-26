Медь набирает обороты на фоне падения доллара Сегодня 12:24 — Банковские металлы

Цены на медь в среду, 26 ноября, продолжают набирать обороты. Этому способствовало ослабление доллара и требование чилийского производителя Codelco значительно увеличить годовую премию.

Об этом пишет Bloomberg

Фьючерсы выросли до 10 900 долларов за тонну. Таким образом, 1 кг металла стоит 10,9 долларов.

Codelco предложила некоторым покупателям в Китае поставки с премией в 350 долларов за тонну по сравнению с ценами Лондонской биржи металлов для годовых контрактов на 2026 год. В компании опасаются, что поток поставок в США может в скором времени привести к дефициту в других странах.

Предложения Codelco обычно устанавливают ориентир для отрасли, и премия в 350 долларов будет значительным скачком по сравнению с 89 долларами, согласованными на этот год.

Кроме того, доллар упал на фоне спекуляций о том, что Федеральная резервная система США в декабре снова снизит процентную ставку, что также сыграло на руку металлам.

