0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Медь набирает обороты на фоне падения доллара

Банковские металлы
37
Цены на медь в среду, 26 ноября, продолжают набирать обороты. Этому способствовало ослабление доллара и требование чилийского производителя Codelco значительно увеличить годовую премию.
Об этом пишет Bloomberg.
Читайте также
Фьючерсы выросли до 10 900 долларов за тонну. Таким образом, 1 кг металла стоит 10,9 долларов.
Codelco предложила некоторым покупателям в Китае поставки с премией в 350 долларов за тонну по сравнению с ценами Лондонской биржи металлов для годовых контрактов на 2026 год. В компании опасаются, что поток поставок в США может в скором времени привести к дефициту в других странах.
Читайте также
Предложения Codelco обычно устанавливают ориентир для отрасли, и премия в 350 долларов будет значительным скачком по сравнению с 89 долларами, согласованными на этот год.
Кроме того, доллар упал на фоне спекуляций о том, что Федеральная резервная система США в декабре снова снизит процентную ставку, что также сыграло на руку металлам.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems