Медь набирает обороты на фоне падения доллара
Цены на медь в среду, 26 ноября, продолжают набирать обороты. Этому способствовало ослабление доллара и требование чилийского производителя Codelco значительно увеличить годовую премию.
Об этом пишет Bloomberg.
Фьючерсы выросли до 10 900 долларов за тонну. Таким образом, 1 кг металла стоит 10,9 долларов.
Codelco предложила некоторым покупателям в Китае поставки с премией в 350 долларов за тонну по сравнению с ценами Лондонской биржи металлов для годовых контрактов на 2026 год. В компании опасаются, что поток поставок в США может в скором времени привести к дефициту в других странах.
Предложения Codelco обычно устанавливают ориентир для отрасли, и премия в 350 долларов будет значительным скачком по сравнению с 89 долларами, согласованными на этот год.
Кроме того, доллар упал на фоне спекуляций о том, что Федеральная резервная система США в декабре снова снизит процентную ставку, что также сыграло на руку металлам.
