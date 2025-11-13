Золото может превысить $5000 за унцию в 2026 году — прогноз JP Morgan Сегодня 13:06 — Банковские металлы

Цены на золото, вероятно, преодолеют отметку в 5000 долларов за унцию уже в 2026 году. Преимущественно — из-за активной закупки золота центробанками стран с развивающейся экономикой.

Такой прогноз сделали аналитики JP Morgan Private Bank, сообщает Bloomberg.

По словам Алекса Вольфа, глобального руководителя отдела макростратегии и стратегии фиксированного дохода JP Morgan, к концу 2026 года цена может подняться до $5200−5300 за унцию. Это более чем на 25% выше, чем текущая цена металла.

Спрос — главный драйвер

Именно закупки золота центробанками стали главным фактором его стремительного удорожания в последние годы. Банки стремятся обезопасить свои резервы и диверсифицировать активы, потому и покупают этот металл. Отметим, что в октябре цены на золото достигли рекордных $4380, а затем немного снизились. Тем не менее, металл подорожал более чем на 50% с начала года.

«Золото все еще составляет относительно небольшую часть валютных резервов для многих центральных банков, особенно в странах с развивающимися рынками», — объяснил Вольф.

По его словам, несмотря на высокую цену, центробанки продолжат покупать золото, хоть и медленнее.

Страны продолжают наращивать запасы золота

По данным Всемирного совета по золоту, за год центральные банки добавили 634 тонны золота в свои резервы (по состоянию на сентябрь 2025). Это меньше, чем в предыдущие три года, но значительно выше среднего уровня к 2022 году.

На 2025 год Совет прогнозирует закупки в пределах 750−900 тонн.

Наиболее активно золото скупает Китай, стремящийся уменьшить зависимость от финансовой системы США. Также запасы увеличивают Польша, Турция и Казахстан.

Аналитик JP Morgan Private Bank отметил, что страны с развивающимися рынками имеют профицит бюджета и значительные денежные потоки, которые нужно реинвестировать.

«Часть все равно уйдет в доллары. Так что мы даже не рассматриваем золото как замену долларов. Просто все большая часть будет уходить в золото», — сказал он.

Прогноз JP Morgan считается одним из самых оптимистичных на рынке. Хотя за последние недели цена золота упала на 6% после рекордного максимума 29 октября, прогнозы многих банков остаются положительными. К примеру, как мы сообщали ранее, Goldman Sachs ожидает, что к концу 2026 года цена достигнет $4900 за унцию.

Золото снова становится популярным среди инвесторов

По мнению Вольфа, дополнительными факторами роста является увеличение инвестиций в золото и недоверие к фиатным валютам. Он отмечает, что доля золота в инвестиционных портфелях остается небольшой.

«Даже если инвесторы увеличат ее лишь до 5%, это создаст дополнительный спрос и подтолкнет цены еще выше», — подытожил эксперт.

