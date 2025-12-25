Ювелирные украшения и слитки: в чем хранятся мировые запасы золота (инфографика) Сегодня 15:04 — Банковские металлы

Ювелирные украшения и слитки: в чем хранятся мировые запасы золота (инфографика)

Золото традиционно считается «тихой гаванью» в периоды нестабильности, и нынешняя ситуация на рынках это лишь подтверждает.

Visual Capitlist показал , из каких категорий состоит мировой запас золота.

Стабильность во времена хаоса

По состоянию на сегодняшний день цены на золото примерно на 40% выше, чем во время предыдущего пика, который наблюдался в 1980 году.

Инвесторы по-прежнему полагаются на золото как один из самых надежных инструментов для сохранения стоимости.

Сколько золота в мире

В общем, для представления масштаба: все мировые запасы надземного золота могли бы поместиться в куб со сторонами примерно 22,3 метра.

На основе данных Всемирного золотого совета аналитики отобразили, в чем хранятся мировые запасы золота по состоянию на конец 2024 года.

ювелирные изделия — 97 149 тонн золота;

слитки и монеты (включая ETF, снабженные золотом) — 48 634;

центральные банки — 37 755 тонн;

промышленное использование (электроника, стоматология и т. п. ) — 32 727 тонн;

) — 32 727 тонн; резервы — 54 770 тонн;

ресурсы — 77 340 тонн.

Ювелирка — самая большая часть мирового золота

Как видим, в конце 2024 года ювелирные изделия составляли наибольшую долю — 97 149 тонн.

Интересно, что самым большим покупателем ювелирного золота в 2024 году стала Индия с показателем 560 тонн. Китай занял второе место с 510 тоннами.

В этих странах золото имеет не только финансовую ценность, но и культурное значение — часто связано с браками, религиозными обрядами и традиционными праздниками.

Инвестиционное золото и резервы центробанков

Категория инвестиционного золота включает в себя слитки, монеты и фонды, обеспеченные металлом. Ее объем — 48 634 тонны, что существенно превышает объем центральных банковских резервов в 37 755 тонн.

Больше всего золота среди центробанков имеют:

США;

Германия;

Италия.

Это три страны, которые десятилетиями сохраняют лидерство по объемам золотых резервов.

Золото в промышленности

Промышленное использование — от электроники до стоматологии — составляет 32 727 тонн мировых запасов.

В технологическом секторе золото широко применяют благодаря:

высокой проводимости,

стойкости к коррозии,

надежности в точных микросхемах.

Например, многие полупроводниковые чипы содержат золотые покрытия или тонкие соединительные провода.

Напомним, ранее мы сообщали , что Bank of America Global Research пересмотрел свои прогнозы относительно драгоценных металлов, подняв ожидаемую цену на золото в 2026 году до $5000 за унцию, тогда как средний прогноз составляет около $4400.

