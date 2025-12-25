Ювелирные украшения и слитки: в чем хранятся мировые запасы золота (инфографика)
Золото традиционно считается «тихой гаванью» в периоды нестабильности, и нынешняя ситуация на рынках это лишь подтверждает.
Visual Capitlist показал, из каких категорий состоит мировой запас золота.
Стабильность во времена хаоса
По состоянию на сегодняшний день цены на золото примерно на 40% выше, чем во время предыдущего пика, который наблюдался в 1980 году.
Инвесторы по-прежнему полагаются на золото как один из самых надежных инструментов для сохранения стоимости.
Сколько золота в мире
В общем, для представления масштаба: все мировые запасы надземного золота могли бы поместиться в куб со сторонами примерно 22,3 метра.
На основе данных Всемирного золотого совета аналитики отобразили, в чем хранятся мировые запасы золота по состоянию на конец 2024 года.
- ювелирные изделия — 97 149 тонн золота;
- слитки и монеты (включая ETF, снабженные золотом) — 48 634;
- центральные банки — 37 755 тонн;
- промышленное использование (электроника, стоматология
и т. п.) — 32 727 тонн;
- резервы — 54 770 тонн;
- ресурсы — 77 340 тонн.
Ювелирка — самая большая часть мирового золота
Как видим, в конце 2024 года ювелирные изделия составляли наибольшую долю — 97 149 тонн.
Интересно, что самым большим покупателем ювелирного золота в 2024 году стала Индия с показателем 560 тонн. Китай занял второе место с 510 тоннами.
В этих странах золото имеет не только финансовую ценность, но и культурное значение — часто связано с браками, религиозными обрядами и традиционными праздниками.
Инвестиционное золото и резервы центробанков
Категория инвестиционного золота включает в себя слитки, монеты и фонды, обеспеченные металлом. Ее объем — 48 634 тонны, что существенно превышает объем центральных банковских резервов в 37 755 тонн.
Больше всего золота среди центробанков имеют:
- США;
- Германия;
- Италия.
Это три страны, которые десятилетиями сохраняют лидерство по объемам золотых резервов.
Золото в промышленности
Промышленное использование — от электроники до стоматологии — составляет 32 727 тонн мировых запасов.
В технологическом секторе золото широко применяют благодаря:
- высокой проводимости,
- стойкости к коррозии,
- надежности в точных микросхемах.
Например, многие полупроводниковые чипы содержат золотые покрытия или тонкие соединительные провода.
Напомним, ранее мы сообщали, что Bank of America Global Research пересмотрел свои прогнозы относительно драгоценных металлов, подняв ожидаемую цену на золото в 2026 году до $5000 за унцию, тогда как средний прогноз составляет около $4400.
