Стоит ли вкладываться в золото? — эксперт рассказал о тенденциях на рынке

Золото — единственный сырьевой актив, который в 2025 году имеет очень серьезный рост.

Об этом рассказал руководитель корпоративного департамента компании ІСU Александр Мартыненко во время ежегодной конференции « Жить на проценты », где топовые эксперты и инвесторы с реальным опытом рассказывали об инструментах инвестирования и оптимизации портфеля.

В то же время, говорит Мартыненко, аналитикам трудно строить ожидания, потому что с начала года они сильно ошибались относительно того, как будут вести себя цены на золото.

При текущей цене около 4 тыс. долларов за унцию, аналитики прогнозируют, что к концу 2026 года золото может подорожать до 4 200 долларов. В то же время, диапазон прогнозов остается достаточно широким — от 2 800 до 5 тыс. долларов за унцию, что свидетельствует о высокой неопределенности на рынке.

«Недавно мы видели, что за пару недель в конце октября котировки упали на 8%. Поэтому аналитики пытаются понять — это конец пузыря или тактическое отступление. Мы согласны с теми, кто считает, что это лишь временный период, и потому, что центральные банки развивающихся стран продолжают накапливать резервы, этот спрос будет определяющим фактором. В следующем году цены продолжат расти. Хотя некоторые ожидают, что золото может опуститься до отметки 3600 долларов за унцию», — рассказал Мартыненко.

Поэтому, отвечая на вопрос, стоит ли инвестировать в золото, эксперт отметил:

«Стоит, но следует помнить, что сейчас, из-за текущего тренда, золото все больше превращается в спекулятивный актив, а не только в „безопасную гавань“. Поэтому инвестиции в него следует рассматривать только как долгосрочные».

