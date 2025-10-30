Сколько золота уже добыло человечество и сколько осталось (инфографика) Сегодня 09:10 — Банковские металлы

Дефицит золота — одна из причин, почему этот металл до сих пор считают «тихой гаванью» во время политических и экономических потрясений. В 2025 году золото подорожало более чем на 50% — это один из самых больших скачков за последние годы.

Если расплавить все золото, добытое в мире (примерно 216 000 тонн), и отлить из него куб, его высота составляла бы около 22 метров — это как четырехэтажный дом. Если взять только те запасы, которые еще остаются для добычи (примерно 64 000 тонн), куб будет высотой всего 15 метров.

Сервис Visual Capitalist наглядно сравнил эти кубы с высотой Большой пирамиды Гизы.

Мировые запасы золота наглядно: на основе данных Всемирного совета по золоту, Геологической службы США (USGS) и Британской энциклопедии.

Сколько золота уже добыли — и что осталось

Около 75% доступного золота на планете уже добыли. Новых месторождений находят все меньше, а себестоимость добычи растет, поэтому все большее внимание уделяется переработке и технологическим способам извлечения металла из более бедных руд.

Наибольший прорыв произошел во второй половине XX века: с появлением крупных открытых карьеров и новых методов переработки было добыто около двух третей всего золота с 1950 года.

В какой форме хранится золото

45% - ювелирные изделия

22% - слитки и монеты

около 17% - запасы центральных банков как стратегический резерв

остальные используются в промышленности: электроника, медицина, аэрокосмическая техника.

Почему золото снова растет в цене

В 2025 году цена впервые превысила $4000 за унцию. Инвесторы ищут защиту от нестабильности, слабого доллара и геополитических рисков.

Дополнительный фактор — изменение политики больших государств. Китай и другие страны начали отходить от долларовых резервов в пользу золота — в частности, после того, как США ввели жесткие санкции против россии в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году. Свою роль сыграли и розничные инвесторы, которые также переориентировались на «твердый актив», чтобы обезопаситься от инфляции.

Есть ли шанс открыть новые залежи

В земле остается около 64 000 тонн экономически доступных запасов. Однако поиски усложняются: руда беднеет, новые залежи расположены глубже и в труднодоступных районах, а стоимость геологоразведки и добычи продолжает расти.

