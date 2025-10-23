0 800 307 555
Золото стремительно дорожает: инвесторы уходят от рисков в «тихую гавань»

В четверг цены на золото выросли более чем на 1% после двух дней падения. Возобновление геополитического напряжения увеличило спрос на «безопасные» активы, а инвесторы готовятся к обнародованию ключевых данных по инфляции в США, запланированных на пятницу.
Об этом пишет Reuters.
По состоянию на 13:21 по Гринвичу спотовая цена на золото поднялась на 1,2% — до 4143,80 доллара за унцию, после того как накануне упала почти до двухнедельного минимума.
Декабрьские фьючерсы в США выросли на 2,3% - до 4160,50 доллара.
В понедельник золото обновило исторический максимум — 4381,21 доллара, но уже на следующий день испытало самое резкое падение за последние пять лет.
К слову, цены на другие металлы также пошли вверх:
  • серебро — +1,6%, до 49,29 доллара за унцию;
  • платина — +1,2%, до 1640,61 доллара;
  • палладий — +0,1%, до 1457,08 доллара.

В этом году золото подорожало на 57%.

По словам Питера Гранта, вице-президента Zaner Metals, все факторы, поддерживавшие рост цен на золото в этом году, остаются актуальными.
«Во время падения инвесторы пользовались моментом для покупки, а сегодня спрос усиливает рост торговых и геополитических напряжений», — пояснил эксперт.
Стоимость золота выросла примерно на 57% с начала года из-за геополитической нестабильности, экономической неопределенности, ожидания снижения процентных ставок и активных закупок металла центральными банками.

Инвесторы ждут данных об инфляции

Теперь внимание рынка сосредоточено на пятничном отчете об индексе потребительских цен в США — одном из главных ориентиров для Федеральной резервной системы перед ее заседанием на следующей неделе. Ожидается, что базовая инфляция в сентябре остается на уровне 3,1%.
Рынки уже заложили в прогнозы понижение ставки на 25 базисных пунктов, а еще одно понижение ожидается в декабре. Золото, не приносящее дохода, традиционно выигрывает в условиях низких ставок.

Прогноз JP Morgan

Аналитики JP Morgan прогнозируют, что средняя цена на золото может вырасти до $5055 за унцию до четвертого квартала 2026 года.
Прогноз базируется на ожиданиях стабильного спроса инвесторов и активных закупок центральных банков — около 566 тонн в квартал в течение следующего года.
По материалам:
Finance.ua
Инвестиции
