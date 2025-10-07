Goldman Sachs повысил прогноз цены на золото до $4900 к концу 2026 года Сегодня 12:27 — Банковские металлы

Инвестиционный банк Goldman Sachs повысил прогноз стоимости золота на декабрь 2026 года до $4900 за унцию против предыдущих $4300. Причиной пересмотра стали активные инвестиции в золотые биржевые фонды (ETF) на Западе и вероятное продолжение покупок центральными банками.

Об этом сообщает Reuters.

Прогноз остается оптимистичным

В банке отметили, что риски для нового прогноза «смещены в сторону роста», поскольку дальнейшая диверсификация частного сектора в относительно небольшой рынок золота может увеличить объемы ETF сверх ожиданий, рассчитанных на основе текущих ставок.

К утру вторника спотовая цена золота находилась на уровне около $3960 за унцию, после того как ранее в течение дня достигла нового максимума в $3977,19.

Почему золото дорожает

С начала года золото подорожало уже на 51%. Это повлияло на активные покупки со стороны центральных банков, рост спроса на золотые ETF, ослабление доллара и повышенный интерес частных инвесторов, ищущих защиту от торговых и геополитических рисков.

Goldman Sachs ожидает, что центральные банки будут покупать в среднем 80 тонн золота в 2025 году и 70 тонн в 2026 году. В банке прогнозируют, что центробанки развивающихся стран продолжат диверсификацию своих резервов, наращивая долю золота.

Влияние политики ФРС

Аналитики также прогнозируют, что объемы активов западных ETF увеличатся, поскольку Федеральная резервная система США может снизить учетную ставку на 100 базисных пунктов к середине 2026 года.

В то же время в банке отметили, что спекулятивная активность на рынке остается относительно стабильной. После существенного роста в сентябре уровень владения западными ETF полностью соответствует ожиданиям, основанным на прогнозах по ставкам. Это свидетельствует о том, что последний рост спроса на ETF не является кратковременным или чрезмерным.

