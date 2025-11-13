0 800 307 555
Золото растет в цене после завершения шатдауна в США

После завершения шатдауна в США и возобновления работы американского правительства внимание инвесторов снова устремилось на будущие решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Так что цены на золото продолжают расти.
Об этом сообщает Bloomberg.
По состоянию на 13:35 по сингапурскому времени (7:35 утра по Киеву) золото выросло на 0,5% до 4 214,57 доллара за унцию. Индекс спотового доллара Bloomberg остался без изменений, в то время как серебро достигло рекордного уровня, а платина и палладий также показали рост.

Рост после возобновления работы правительства

Золото подорожало около 4 215 долларов за унцию, что стало пятым днем ​​подряд роста. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп подписал закон, прекративший самое длинное в истории правительственное приостановление деятельности.
В то же время Белый дом предупредил, что данные по занятости и инфляции за октябрь могут не быть опубликованы. Поэтому инвесторы вынуждены ориентироваться на частную статистику, чтобы оценить состояние экономики США.
Ожидание дальнейшего снижения процентных ставок после возвращения правительства к работе поддержало интерес к золоту, традиционно считающемуся выгодным активом в периоды низких ставок.

Дискуссии вокруг решений ФРС

Политики ФРС имеют разные взгляды на то, следует ли в дальнейшем снижать стоимость заимствований. Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик и глава банка Бостона Сьюзен Коллинз выступают за сохранение ставок без изменений, чтобы сдержать инфляцию.
Как отмечают аналитики TD Securities, отсутствие официальных данных создает неопределенность по поводу будущих решений ФРС.
«Когда нет статистики, споры не разрешаются — политические позиции только закрепляются», — говорится в их отчете.

Рекордный рост золота

С начала года цена на золото выросла почти на 60%, что может стать лучшим показателем с 1979 года. Центральные банки активно скупают металл, пытаясь сберечь резервы и диверсифицировать активы, а инвесторы видят в нем защиту от фискальной нестабильности в ведущих экономиках.
Хотя цена снизилась с рекордных более 4380 долларов за унцию, часть экспертов прогнозирует дальнейший рост до 5000 долларов и выше уже в следующем году.
Особенно активным покупателем остается Китай, стремящийся уменьшить зависимость от финансовых рынков, ориентированных на США.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ИнвестицииДеньги
