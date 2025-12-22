0 800 307 555
Не только золото: цена на какой металл бьет рекорды

Не только золото: цена на какой металл бьет рекорды
Не только золото: цена на какой металл бьет рекорды
Медь установила новый рекорд и приблизилась к отметке в 12 000 долларов за тонну. Металл находится на пути к самому значительному росту за год с 2009 года.
Как пишет Bloomberg, цена на медь выросла на 0,7% до 11 966,50 доллара за тонну. Таким образом, 1 килограмм металла стоит 11,97 доллара.

Причины

Напомним, цены на медь растут из-за ажиотажного спроса на металл в США накануне возможного введения пошлин на металл, что угрожает дефицитом предложения в мире.
Однако рост на 36% в этом году также вызван незапланированными остановками рудников и ажиотажем вокруг использования меди для развития инфраструктуры искусственного интеллекта.
Ранее Глава торгового подразделения гигантской китайской горнодобывающей компании CMOC Group Кенни Айвс заявил, что цены на медь могут достигнуть к концу года 11 000 или даже 12 000 долларов за тонну.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
