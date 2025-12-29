Цены на медь больше всего выросли с 2009 года Сегодня 14:14 — Банковские металлы

Медь идет к самому большому годовому скачку цен за более чем десять лет, поскольку пошлины США, перебои с поставками и страх глобального дефицита раскрутили бешеную финальную волну ралли в конце года.

Об этом сообщает агентство Financial Times.

Красный металл в декабре взлетел до рекордного уровня свыше $12 000 за тонну и подорожал более чем на треть в 2025-м — это самый большой годовой рост с 2009 года, когда цены на медь обвалились более чем на 140% на волне выхода мира из финансового кризиса.

Аналитики ожидают, что спрос на медь обойдет добычу в 2030-х годах, а цены будут оставаться повышенными и в следующем году.

Потребность в металле растет из-за перехода от ископаемого топлива к ВИЭ (ветер, солнце), электрификации транспорта и бума строительства дата-центров для искусственного интеллекта. В то же время старые месторождения меди дают меньше, а запуск новых — очень дорогой и занимает годы.

Длительное пребывание цен на высоких уровнях может заставить некоторых производителей переходить на более дешевые альтернативы или ударить по спросу в сегментах, которые считаются менее приоритетными, например в части проектов декарбонизации, говорит Натали Скотт-Грей, старший аналитик по спросу на металлы у брокера StoneX.

По ее словам, рост цен стал частью «идеального шторма» факторов в этом году: смягчение напряжения между США и Китаем, разговоры о мирном соглашении между россией и Украиной и эффект американских импортных пошлин.

Многие участники рынка «говорят о структурном дефиците меди с 2026 года», отметил Аластер Манро, стратег по базовым металлам в финансовой группе Marex.

Лондонский бенчмарк на медь с октября неоднократно обновлял рекорды после серии серьезных аварий на трех из крупнейших медных рудников мира, что усилило страх нехватки. За последние недели несколько крупных горнодобывающих компаний снизили свои прогнозы по добыче.

В этом году также фиксировались гигантские объемы поставок меди в США, поскольку импортеры спешили ввезти металл до введения пошлины на медь администрацией Трампа.

