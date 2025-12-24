2025 год стал рекордным для рынка драгоценных металлов — Reuters Сегодня 23:34 — Фондовый рынок

2025 год стал рекордным для рынка драгоценных металлов — Reuters

Рынок драгоценных металлов завершает 2025 год историческим ралли: 24 декабря цены на золото впервые в истории преодолели психологическую отметку в 4500 долларов за унцию, а серебро и платина обновили многолетние максимумы. Главными драйверами стали ожидания дальнейшего снижения ставок ФРС США в 2026 году, геополитическая напряженность (в частности, вокруг Венесуэлы и Ближнего Востока) и активная дедолларизация резервов мировыми центробанками.

Об этом пишет Reuters.

Металлы показывают лучшую годовую динамику за последние десятилетия. Золото за год выросло более чем на 70%, что является рекордом с 1979 года, а серебро подорожало на впечатляющие 150%:

золото (Gold): достигло пика в $4525,19 , после чего стабилизировалось на уровне $4495;

достигло пика в , после чего стабилизировалось на уровне $4495; серебро (Silver): установило абсолютный рекорд — $72,70 за унцию;

установило абсолютный рекорд — за унцию; платина (Platinum): продемонстрировала вертикальный взлет до $2377,50 , прибавив 160% с начала года;

продемонстрировала вертикальный взлет до , прибавив 160% с начала года; палладий (Palladium): поднялся до $1916,69, что является максимумом за последние три года;

Эксперты Reuters и финансовые аналитики выделяют несколько ключевых факторов, вызвавших такой ажиотаж:

Монетарная политика: Рынок закладывает еще по крайней мере два снижения процентных ставок ФРС в 2026 году. Более низкие ставки делают непроцентные активы (металлы) более привлекательными по сравнению с облигациями. Геополитика и деглобализация: Торговые войны между США и Китаем, а также новая нефтяная блокада Венесуэлы заставляют инвесторов искать нейтральные активы без суверенного риска. Дефицит предложения: Для платины и палладия критическим стал дефицит добычи в ЮАР и россии на фоне неожиданного возврата спроса на двигатели внутреннего сгорания (после отмены в Европе запрета на них до 2035 года). Промышленный спрос на серебро: Мощное потребление со стороны сектора солнечной энергетики и производства электроники создало значительный физический дефицит металла.

Большинство ведущих инвестиционных банков (Goldman Sachs, Bank of America, JP Morgan) сохраняют «бычье» настроение. Базовый сценарий предполагает рост золота до $4800-$5000 в течение следующих 6−12 месяцев. Для серебра аналитики прогнозируют движение до $80 за унцию, если инвестиционный спрос и дефицит предложения будут сохраняться.

