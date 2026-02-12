Польша может приобрести долю в одном из украинских госбанков
Польша рассматривает возможность покупки доли в одном из крупных государственных банков Украины. Речь идет о потенциальном участии в капитале Ощадбанка или Укрэксимбанка.
Об этом сообщает InPoland.net.pl со ссылкой на Wirtualna Polska.
Тему экономического сотрудничества поднимали в рамках визита премьер-министра Польши Дональда Туска в Киев.
Стратегический интерес к финансированию восстановления
В Варшаве рассчитывают, что участие в капитале украинского государственного банка позволит Польше получить стратегическую роль в финансировании проектов восстановления.
В настоящее время польская финансовая группа PKO Bank Polski уже работает в Украине через Кредобанк, который сосредоточен преимущественно на западных регионах. Возможное расширение присутствия в банковском секторе рассматривается как часть долгосрочной экономической стратегии Польши в отношении Украины.
В то же время эксперты отмечают, что активность польского бизнеса в Украине остается ограниченной из-за ситуации с безопасностью.
Предыдущие инициативы, в частности, участие польских компаний в масштабных инфраструктурных проектах, не были реализованы. На этом фоне собеседники Wirtualna Polska обращают внимание на дисбаланс: украинские инвесторы пока демонстрируют более высокую активность в Польше, чем польские компании в Украине.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Европейская банковская группа Iute Group официально объявила, что планирует выйти на украинский рынок путем приобретения лицензии и части активов неплатежеспособного RwS Bank.
Согласно условиям соглашения, Iute Group должна приобрести банковскую лицензию переходного банка с выборочным переводом низкорисковых активов и соответствующих обязательств по розничным депозитам общим объемом около 4 млн евро от RWS Bank в новое украинское банковское учреждение Iute Group.
В 2024 году Верховная Рада одобрила в целом законопроект № 11474 об особенностях приватизации госбанков. «За» законопроект проголосовали 260 нардепов.
Поделиться новостью
Также по теме
Польша может приобрести долю в одном из украинских госбанков
НКЦБФР планирует «народное IPO»: украинцам могут предложить акции госкомпаний
Почему арестованные активы не находят покупателей
Сколько «Киевстару» стоила покупка сервиса Tabletki.ua
ИИ способствует развитию мировых венчурных инвестиций
В 2026 году ожидается устойчивый уровень инвестиций