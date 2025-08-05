Пышный анонсировал начало приватизации госбанков: условия — Finance.ua

Пышный анонсировал начало приватизации госбанков: условия Сегодня 14:03 — Казна и Политика

Пышный анонсировал начало приватизации госбанков: условия

Старт приватизации государственных банков даст положительный сигнал инвесторам. Такой шаг должен являться частью общей стратегии развития государственных банков.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в Facebook.

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Глава НБУ Андрей Пышный 4 августа встретился с Региональным директором World Bank по делам стран Восточной Европы Бобом Сомом. В ходе встречи были очерчены последние монетарные решения Национального банка.

Макрофинансовая стабильность

Базовый сценарий предполагает дальнейшее обеспечение макрофинансовой стабильности, снижение инфляции до цели в 5% к 2027 году, продолжение восстановления экономики Украины на фоне постепенной нормализации условий функционирования и сохранения значительных расходов на оборону.

По словам главы НБУ, также «проговорили вопросы запуска системы страхования военных рисков. Это один из важнейших шагов, который будет способствовать восстановлению украинской экономики, поскольку улучшит условия для притока инвестиций в страну, развития бизнеса, модернизации и строительства жилья и возвращения вынужденных мигрантов».

Национальный банк занял проактивную позицию в подготовке и продвижении соответствующего законопроекта.

«Старт приватизации даст положительный сигнал для инвесторов. В то же время считаю, что такой шаг должен быть частью общей стратегии развития государственных банков», — написал он.

Наработать такую стратегию должны совместно с правительством и стейкхолдерами, чтобы обеспечить концептуальное видение развития государственного банковского сектора Украины, отметил он.

Реформирование инфраструктуры рынков капитала

Трансформация рынков капитала позволит Украине сделать их привлекательными для инвесторов, упростить доступ бизнеса к финансированию, ускорить интеграцию нашей инфраструктуры в международные финансовые рынки и способствовать внедрению новых финансовых продуктов, прежде всего для восстановления страны.

Одним из первых шагов станет оптимизация структуры собственности Национального депозитария Украины.

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Относительно сотрудничества с МВФ

Украина успешно прошла восьмой пересмотр программы расширенного финансирования. И решительно настроена на продолжение эффективного сотрудничества, при необходимости адаптируя параметры программы под развитие условий безопасности и геополитических трендов.

Справка Finance.ua:

В случае дефицита внешнего финансирования Национальный банк Украины будет вынужден прибегать к более жестким монетарным мерам. Кроме того, Киеву нужно выполнять свои обязательства, чтобы получить уже обещанное. Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

Он напомнил, что Украина уже сталкивалась с проблемами нестабильного финансирования. «Это были периоды, когда помощи не хватало, например, в начале 2023 года, когда была нарушена ритмичность поступлений», — сказал он. В таких условиях НБУ и Минфин нарабатывали совместные решения во избежание финансовых разрывов.

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