Что делать Украине в случае нехватки финансовой помощи на фоне длительной войны — НБУ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Что делать Украине в случае нехватки финансовой помощи на фоне длительной войны — НБУ

21
Что делать Украине в случае нехватки финансовой помощи на фоне длительной войны — НБУ
Что делать Украине в случае нехватки финансовой помощи на фоне длительной войны — НБУ
В случае дефицита внешнего финансирования Национальный банк Украины будет вынужден прибегать к более жестким монетарным мерам. Кроме того, Киеву нужно выполнять свои обязательства, чтобы получить уже обещанное.
Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на дискуссию ЦЭС.
«Наш базовый сценарий отражает наше видение, что мы будем делать в случае, когда эта потребность будет закрыта и сбудутся все другие предположения. Конечно, такого никогда не происходит», — отметил Николайчук.
Он напомнил, что Украина уже сталкивалась с проблемами нестабильного финансирования. «Это были периоды, когда помощи не хватало, например, в начале 2023 года, когда была нарушена ритмичность поступлений», — сказал он. В таких условиях НБУ и Минфин нарабатывали совместные решения во избежание финансовых разрывов.
Кроме того, в 2023—2024 годах Министерству финансов приходилось более активно привлекать средства на внутреннем рынке. Со своей стороны, НБУ рассматривал механизмы использования обязательных резервов для повышения потенциала заимствований.
«У нас есть определенные планы действий в случае ситуации, если международной помощи будет недостаточно», — подчеркнул Николайчук.
В то же время он предостерег: ужесточение монетарной, регуляторной или фискальной политики будет иметь свои последствия. «У всех есть своя цена. К сожалению, у нас не существует бесплатного обеда», — заявил представитель НБУ.
По его словам, без обещанной помощи Украина будет вынуждена проводить более жесткую монетарную политику и активнее поддерживать бюджет разными инструментами.

План Б

Среди главных рисков Николайчук назвал не только «черные квадратики» в бюджете — то есть неидентифицированные источники финансирования — но и необходимость соблюдения договоренностей с международными партнерами.
«Нам важно обеспечить выполнение обязательств перед международными партнерами для получения и реализации уже предоставленных заверений», — отметил он.
На фоне продолжающейся войны существуют риски роста потребностей в финансировании в случае реализации дополнительных угроз безопасности. «Мы должны быть готовы к развитию подобных сценариев и тоже иметь определенный план Б», — подытожил Николайчук.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems