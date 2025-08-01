Когда мигранты будут возвращаться в Украину — прогноз НБУ Сегодня 20:31

Когда мигранты будут возвращаться в Украину — прогноз НБУ

Украину в ближайшие два года будут покидать по 200 тысяч человек. Постепенное возвращение мигрантов ожидается только в 2027 году.

Об этом сообщается в «Инфляционном отчете» Нацбанка Украины за июль 2025 года.

Темпы выезда украинцев снизились, но отток продолжается

В первой половине 2025 года количество украинских мигрантов выросло на 60 тысяч человек. Это меньше, чем в первом полугодии 2024 года, когда страну покинули более 200 тысяч человек.

По данным ООН, на 1 июля 2025 года за пределами Украины находится 5,6 млн украинцев. Высокие риски безопасности, в том числе обстрелы со стороны рф, влекут за собой дальнейший выезд граждан.

Возвращение украинцев тормозит статус в ЕС

Евросоюз продлил временную защиту для украинских беженцев до марта 2027 года. После этого страны ЕС должны определить новые режимы пребывания или возвращения украинцев.

Эти решения будут зависеть от внутренней политики стран, адаптации мигрантов, наличия работы, уплаты налогов или обучения детей. НБУ прогнозирует, что продление статуса будет сдерживать возвращение граждан в среднесрочной перспективе.

Прогноз НБУ: полноценное возвращение только с 2027 года

По оценкам НБУ, в 2025 и 2026 годах Украину покинут по 200 тысяч человек каждый год. Но апрельский прогноз предполагал начало возвращения уже в 2026 году (200 тысяч).

Чистое возвращение ожидается только в 2027 году — примерно 100 тысяч человек. Ранее предполагалось возвращение 500 тысяч мигрантов.

ООН пересматривает методологию учета беженцев

ООН дважды меняла методологию оценки количества украинских мигрантов. В июне 2023 года вместо учета пересечений границы начали учитывать только тех, кто имеет временную защиту.

В мае 2025 года из подсчетов исключили 1,2 млн человек в рф, которые не имели актуального статуса беженцев. В настоящее время в статусе временной защиты в россии находится всего 7 тыс. украинцев.

Украинцы постепенно теряют резидентство

По данным НБУ, часть украинцев адаптируются к жизни за границей и теряют статус резидента Украины. Это снижает шансы на массовый возврат в краткосрочной перспективе.

«Риски наращивания активности боевых действий и/или интенсивности обстрелов тыловых регионов, оккупации новых территорий или значительно большей продолжительности высоких рисков безопасности сохраняются значительными. В случае реализации таких рисков миграционный отток усилится», — говорится в обзоре НБУ.

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