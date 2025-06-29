Страны с наибольшим количеством мигрантов: на каком месте оказалась Украина (инфографика) — Finance.ua

Страны с наибольшим количеством мигрантов: на каком месте оказалась Украина (инфографика)
Число международных мигрантов во всем мире в прошлом году достигло 304 млн человек — этот показатель удвоился с 1990 года.
Об этом сообщает Visual Capitalist, опираясь на данные Организации Объединенных Наций.
Международный мигрант — человек, переехавший из одной страны в другую (добровольно или недобровольно). Термин охватывает как экономических мигрантов, так и лиц, ищущих убежище в других странах.
Где больше всего мигрантов
По состоянию на 2024 год в Катаре была самая высокая в мире доля жителей, рожденных за рубежом. Международные мигранты составили более трех четвертей (76,7%) его населения.
Страховка для выезда за границу на Finance.ua 🧐
В целом именно страны Персидского залива — Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт — возглавили список.
Причина такой ситуации в том, что экономика этих стран очень сильно зависит от иностранной рабочей силы.
Несколько небольших европейских стран, таких как Монако, Лихтенштейн и Андорра, также имеют очень высокую долю мигрантов.
Это во многом связано с небольшим населением этих стран и тем, что они играют роль финансовых и туристических центров.
Наибольшее количество международных мигрантов (по общей численности населения) зафиксировали в США — 52,4 млн человек. Это 15,2% населения страны.
Украина в списке находится на 50 месте — международные мигранты составляют 13,4% ее населения.
Поделиться новостью