Страны с наибольшим количеством мигрантов: на каком месте оказалась Украина (инфографика) — Finance.ua

Страны с наибольшим количеством мигрантов: на каком месте оказалась Украина (инфографика) Сегодня 09:16 — Мир

Страны с наибольшим количеством мигрантов: на каком месте оказалась Украина (инфографика)

Число международных мигрантов во всем мире в прошлом году достигло 304 млн человек — этот показатель удвоился с 1990 года.

Об этом сообщает Visual Capitalist, опираясь на данные Организации Объединенных Наций.

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Международный мигрант — человек, переехавший из одной страны в другую (добровольно или недобровольно). Термин охватывает как экономических мигрантов, так и лиц, ищущих убежище в других странах.

Где больше всего мигрантов

По состоянию на 2024 год в Катаре была самая высокая в мире доля жителей, рожденных за рубежом. Международные мигранты составили более трех четвертей (76,7%) его населения.

В целом именно страны Персидского залива — Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт — возглавили список.

Причина такой ситуации в том, что экономика этих стран очень сильно зависит от иностранной рабочей силы.

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Несколько небольших европейских стран, таких как Монако, Лихтенштейн и Андорра, также имеют очень высокую долю мигрантов.

Это во многом связано с небольшим населением этих стран и тем, что они играют роль финансовых и туристических центров.

Наибольшее количество международных мигрантов (по общей численности населения) зафиксировали в США — 52,4 млн человек. Это 15,2% населения страны.

Украина в списке находится на 50 месте — международные мигранты составляют 13,4% ее населения.

УНІАН По материалам:

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