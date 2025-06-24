В США суд разрешил Трампу возобновить быструю депортацию мигрантов — Finance.ua

В США суд разрешил Трампу возобновить быструю депортацию мигрантов Сегодня 23:39 — Мир

В США суд разрешил Трампу возобновить быструю депортацию мигрантов

Верховный суд США 23 июня разрешил администрации президента Дональда Трампа возобновить быструю депортацию мигрантов в страны, из которых они не происходят.

Об этом сообщает AP

Ранее Окружной суд США постановил, что администрация Белого дома обязана предоставить мигрантам, которых планируют депортировать, время для выражения обеспокоенности по поводу возможного преследования или пыток в стране, куда их планируют депортировать.

Читайте также В США вступил в силу запрет на въезд для граждан 12 стран

Администрация Трампа подала иск в Верховный суд с просьбой обжаловать это решение, мотивируя это тем, что суд вмешался в полномочия президента в области внешней политики.

Большинство Верховного суда проголосовало за отмену этого решения, не объяснив своих мотивов.

Представитель министерства внутренней безопасности Триша Маклафлин предположила, что депортации в третьи страны могут вскоре возобновиться. «Запустите самолеты для депортации», — сказала она в своем заявлении, назвав это решение «победой безопасности американского народа».

Читайте также Министерство финансов США прекращает выпуск пенни

Напомним, Трамп анонсировал «программу самодепортации» для находящихся в стране незаконно мигрантов. За самодепортацию обещают платить по 1000 долларов.

В настоящее время администрация президента Дональда Трампа приняла решение о прекращении легального статуса для более 500 000 мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, находящихся в США по программам условно-досрочного освобождения, введенным во времена Джо Байдена.

Также администрация Трампа рассматривает возможность существенного расширения ограничений на въезд в Соединенные Штаты для граждан еще 36 стран.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.