Министерство финансов США прекращает выпуск пенни — Finance.ua

Министерство финансов США прекращает выпуск пенни
Правительство США постепенно прекращает выпуск пенни, который был в обращении на протяжении веков, с целью сокращения расходов, что, по прогнозам, позволит сэкономить 56 миллионов долларов в год. За последние 10 лет стоимость изготовления монет выросла почти до 4 центов за пенни.
Об этом информирует в публикации Fox News.
В этом месяце Казначейство Соединенных Штатов сделало последний заказ в ожидании пенни и прекратит выпуск одноцентовых монет до начала 2026 года.
Прекратив производство пенни, Монетный двор США прогнозирует значительную ежегодную экономию за счет сокращения материальных затрат.
В феврале президент США Дональд Трамп объявил о планах прекратить производство пенни, которые стоят дороже их стоимости для чеканки.
«Соединенные Штаты слишком долго чеканили пенни, которые буквально стоили нам более 2 центов. Это так расточительно! Я поручил своему министру финансов США прекратить выпуск новых пенни», — подчеркнул Трамп.
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