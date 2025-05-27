Министерство финансов США прекращает выпуск пенни — Finance.ua

Министерство финансов США прекращает выпуск пенни Сегодня 17:26

Министерство финансов США прекращает выпуск пенни

Правительство США постепенно прекращает выпуск пенни, который был в обращении на протяжении веков, с целью сокращения расходов, что, по прогнозам, позволит сэкономить 56 миллионов долларов в год. За последние 10 лет стоимость изготовления монет выросла почти до 4 центов за пенни.

Об этом информирует в публикации Fox News.

В этом месяце Казначейство Соединенных Штатов сделало последний заказ в ожидании пенни и прекратит выпуск одноцентовых монет до начала 2026 года.

Прекратив производство пенни, Монетный двор США прогнозирует значительную ежегодную экономию за счет сокращения материальных затрат.

В феврале президент США Дональд Трамп объявил о планах прекратить производство пенни, которые стоят дороже их стоимости для чеканки.

«Соединенные Штаты слишком долго чеканили пенни, которые буквально стоили нам более 2 центов. Это так расточительно! Я поручил своему министру финансов США прекратить выпуск новых пенни», — подчеркнул Трамп.

Діло По материалам:

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