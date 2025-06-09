В США вступил в силу запрет на въезд для граждан 12 стран — Finance.ua

В США вступил в силу запрет на въезд для граждан 12 стран Сегодня 22:10 — Мир

В США вступил в силу запрет на въезд для граждан 12 стран

В понедельник, 9 июня, вступил в силу запрет президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на въезд в США гражданам 12 стран и частичный запрет для граждан еще семи государств.

Об этом пишет The Guardian.

К 12 странам, на которые распространяется запрет, относятся Афганистан, Мьянма, Чад, Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Гаити, Иран, Ливия, Сомали, Судан и Йемен. Для граждан Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы вводят частичные ограничения.

Ранее американский лидер заявил, что в список могут добавить больше стран, поскольку «угрозы появляются во всем мире».

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Новый запрет вступил в силу более чем через восемь лет после первой, введенной Трампом во время первого президентского срока в 2017 году, сообщает The Guardian. Тогда он касался преимущественно граждан мусульманских стран и был подвергнут критике как неконституционный «запрет мусульман».

В отличие от первого запрета Трампа, второй — более тщательно разработан и выдержит юридические обжалования, частично из-за его сосредоточенности на процессе подачи заявки на визу, пишет издание.

В частности, запрет не отменяет уже выданные визы гражданам стран из вышеперечисленного списка, однако новые заявки будут отклоняться, «если заявитель не отвечает узким критериям для освобождения от запрета».

Путешественники с ранее выданными визами все еще должны иметь возможность въезжать в США даже после того, как запрет вступил в силу.

Напомним, в среду, 4 июня, президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий въезд в Соединенные Штаты гражданам ряда стран из-за угроз безопасности.

По словам источника CNN, Трамп принял соответствующее решение для защиты американцев от террористических атак. В частности, решение было принято после «антисемитского нападения», произошедшего 1 июня в штате Колорадо, когда, по данным властей, гражданин Египта атаковал митингующих, выступавших в поддержку израильских заложников.

Указ также содержит исключения для постоянных законных резидентов, владельцев действующих виз, отдельных категорий виз и людей, чей въезд отвечает национальным интересам США.

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