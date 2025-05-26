Трамп: «США хотят производить танки, а не кроссовки» — Finance.ua
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Трамп: «США хотят производить танки, а не кроссовки»

Мир
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Трамп: «США хотят производить танки, а не кроссовки»
Трамп: «США хотят производить танки, а не кроссовки»
Президент США Дональд Трамп заявил, что его тарифная политика имеет целью стимулирование внутреннего производства танков и технологической продукции, а не спортивной обуви и одежды.
Об этом сообщает Reuters.
Таким образом, Трамп поддержал министра финансов США Скотта Бессента, который ранее заявил, что США не особо нужна «процветающая текстильная промышленность». Эти заявления вызвали критику со стороны Национального совета текстильных организаций, но Трамп уточнил, что США действительно собираются двигаться именно таким путем.
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«Мы не стремимся производить кроссовки и футболки. Я не хочу производить носки. Мы можем делать это очень хорошо в других местах. Мы хотим производить военное оборудование. Мы стремимся производить микрочипы и компьютеры, много других вещей, а также танки и корабли. Мы хотим производить большие вещи. Мы хотим заниматься искусственным интеллектом», — заявил Трамп.

Реакция промышленников

В ответ на заявления Трампа Американская ассоциация одежды и обуви заявила, что тарифы на импортные товары, введенные президентом, вредны для отрасли.
«Поскольку 97% одежды и обуви, которые мы носим, ​​импортируются, и поскольку одежда и обувь — это отрасли, которые уже наиболее обложены тарифами в США, мы должны сосредоточиться на разумных решениях, которые могут изменить ситуацию. Больше тарифов будет означать лишь более высокие затраты на сырье для американских производителей и более высокие цены, которые ударят по потребителям с низкими доходами», — отметил президент ассоциации Стив Ламар.
По материалам:
Комерсант український
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