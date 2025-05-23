Трамп пригрозил компании Apple пошлинами в 25%, если iPhone не будут производить в США — Finance.ua
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Трамп пригрозил компании Apple пошлинами в 25%, если iPhone не будут производить в США

Фондовый рынок
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Трамп пригрозил компании Apple пошлинами в 25%, если iPhone не будут производить в США
Трамп пригрозил компании Apple пошлинами в 25%, если iPhone не будут производить в США
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил компании Apple пошлинами в 25%, если та будет производить iPhone за пределами США.
Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.
«Я уже давно сообщил Тиму Куку из Apple, что ожидаю, что их iPhone, которые будут продаваться в Соединенных Штатах Америки, будут производиться и собираться в Соединенных Штатах, а не в Индии или где-нибудь еще», — заявил Трамп.
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Он добавил, что в противном случае компания должна уплатить США пошлину в размере не менее 25%.
Apple, как пишет Reuters, позиционирует Индию как альтернативную производственную базу на фоне тарифов Трампа на Китай, которые вызвали беспокойство относительно повышения цен на iPhone.
Напомним, что в марте-апреле компания Apple перевезла около 1,5 миллионов iPhone с заводов в Индии в США, пытаясь опередить новые таможенные тарифы Трампа.
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Apple также срочно активизировал производство в Индии — завод Foxconn в Ченнае начал работать даже в воскресенье с нетипичным для региона графиком.
Американская компания уже перенесла часть производства из Китая в Индию в рамках стратегии диверсификации. По оценкам Counterpoint Research, около 20% всех импортируемых в США iPhone сейчас поступают именно из Индии.
По материалам:
hromadske
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