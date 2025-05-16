Apple возглавила мировой рейтинг самых ценных брендов — Finance.ua

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Apple возглавила мировой рейтинг самых ценных брендов

Фондовый рынок
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Apple возглавила мировой рейтинг самых ценных брендов
Apple возглавила мировой рейтинг самых ценных брендов
Kantar представила 20-й ежегодный отчет BrandZ, посвященный самым ценным брендам в мире.
Apple остается самым ценным брендом четвертый год подряд. Kantar оценивает его стоимость в поразительные 1,29 триллиона долларов. Поскольку оценка 100 лучших брендов мира достигла 10,7 триллиона долларов, на Apple приходится целых 12% от общей стоимости.
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В пятерку лидеров в этом году также попали другие техногиганты. Производителю iPhone компанию составили Google, Microsoft, Amazon и Nvidia. Верхушка рейтинга 2025 года выглядит следующим образом:
  • Apple, стоимостью 1,29 триллиона долларов;
  • Google, стоимость которого составляет 944,1 млрд долларов;
  • Microsoft, стоимость которой составляет 884,8 миллиарда долларов;
  • Amazon, стоимость которого составляет 866,1 миллиарда долларов;
  • Nvidia, стоимостью 509,4 миллиарда долларов.
Apple возглавила мировой рейтинг самых ценных брендов
Kantar рассчитывает эти значения во время трехэтапного процесса, использующего финансовую ценность и вклад бренда для определения его стоимости. Затем компания отделяет прибыль, полученную от материальных активов, и ранжирует компанию на основе ее нематериальных активов. К нематериальным активам относятся такие вещи как лицензии на программное обеспечение, патенты. В конце концов, отфильтровывают любые доходы, которые нельзя напрямую отнести к бренду.
По материалам:
НВ
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