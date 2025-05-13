Apple планирует поднять цены на iPhone, но не хочет оправдывать это пошлинами Трампа — WSJ
Apple рассматривает возможность повышения цен на свою осеннюю линейку iPhone, дебют которой запланирован на сентябрь этого года. Рост цены на «яблочные» новинки компания стремится увязать с новыми функциями и изменениями дизайна, а не с пошлинами США на китайские товары.
Об этом сообщило издание The Wall Street Journal, пишет China Daily.
В отчете WSJ добавляют, что компания намерена избежать любого сценария, в котором потребители увязали бы рост цен на iPhone с повышением тарифов США на товары из Китая, где собирают большинство устройств Apple.
Так, источники, знакомые с цепью поставок Apple, говорят, что компания может оправдать более высокие затраты, ссылаясь на новый дизайн и расширенные функции iPhone. Большинство также предполагает, что Apple повысит цены в рамках своей стратегии поддержания норм прибыли на фоне роста производственных затрат.
Новые iPhone, которые должны выйти осенью 2025 года, будут иметь некоторые изменения в дизайне и формате, в частности сверхтонкий дизайн. Инвестиционный банк Jefferies подсчитал, что среди 65 млн единиц iPhone, проданных Apple в Соединенных Штатах в прошлом году, около 36−39 млн были моделями Pro или Pro Max.
Ожидается, что осенняя линейка будет включать более тонкую модель, которая заменит текущий iPhone 16 Plus, розничная цена которого в Соединенных Штатах составляет 899 долларов.
Влияние тарифных войн на Apple
В отчете WSJ также отмечается, что генеральный директор Apple Тим Кук «столкнулся с давлением из-за торгового конфликта между США и Китаем, который угрожает цепочке поставок Apple».
Как пишет The Hindu, тарифная война оказала ощутимое финансовое влияние. Ожидается, что Apple понесет дополнительные расходы около 900 млн долларов в течение третьего квартала из-за повышения тарифов. Чтобы компенсировать эти затраты, компания переместила большую часть производства iPhone в Индию, уменьшая свою зависимость от китайского производства. Этот шаг является частью более широких усилий по диверсификации цепи поставок и защите своей деятельности от геополитических потрясений.
Между тем, торговая ситуация остается нестабильной. В понедельник, 12 мая, Соединенные Штаты и Китай договорились о 90-дневной паузе во взаимных тарифах для продолжения переговоров. Правительство США также ввело значительные тарифные исключения для технологической отрасли, в том числе смартфонов, ноутбуков и полупроводникового оборудования. Однако предыдущий 20% тариф на широкий спектр китайских товаров все еще действует, что усложняет долгосрочные ценовые стратегии для таких компаний, как Apple.
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