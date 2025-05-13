Apple планирует поднять цены на iPhone, но не хочет оправдывать это пошлинами Трампа — WSJ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Apple планирует поднять цены на iPhone, но не хочет оправдывать это пошлинами Трампа — WSJ

Технологии&Авто
39
Apple планирует поднять цены на iPhone, но не хочет оправдывать это пошлинами Трампа — WSJ
Apple планирует поднять цены на iPhone, но не хочет оправдывать это пошлинами Трампа — WSJ
Apple рассматривает возможность повышения цен на свою осеннюю линейку iPhone, дебют которой запланирован на сентябрь этого года. Рост цены на «яблочные» новинки компания стремится увязать с новыми функциями и изменениями дизайна, а не с пошлинами США на китайские товары.
Об этом сообщило издание The Wall Street Journal, пишет China Daily.
В отчете WSJ добавляют, что компания намерена избежать любого сценария, в котором потребители увязали бы рост цен на iPhone с повышением тарифов США на товары из Китая, где собирают большинство устройств Apple.
Так, источники, знакомые с цепью поставок Apple, говорят, что компания может оправдать более высокие затраты, ссылаясь на новый дизайн и расширенные функции iPhone. Большинство также предполагает, что Apple повысит цены в рамках своей стратегии поддержания норм прибыли на фоне роста производственных затрат.
Новые iPhone, которые должны выйти осенью 2025 года, будут иметь некоторые изменения в дизайне и формате, в частности сверхтонкий дизайн. Инвестиционный банк Jefferies подсчитал, что среди 65 млн единиц iPhone, проданных Apple в Соединенных Штатах в прошлом году, около 36−39 млн были моделями Pro или Pro Max.
Ожидается, что осенняя линейка будет включать более тонкую модель, которая заменит текущий iPhone 16 Plus, розничная цена которого в Соединенных Штатах составляет 899 долларов.

Влияние тарифных войн на Apple

В отчете WSJ также отмечается, что генеральный директор Apple Тим Кук «столкнулся с давлением из-за торгового конфликта между США и Китаем, который угрожает цепочке поставок Apple».
Как пишет The Hindu, тарифная война оказала ощутимое финансовое влияние. Ожидается, что Apple понесет дополнительные расходы около 900 млн долларов в течение третьего квартала из-за повышения тарифов. Чтобы компенсировать эти затраты, компания переместила большую часть производства iPhone в Индию, уменьшая свою зависимость от китайского производства. Этот шаг является частью более широких усилий по диверсификации цепи поставок и защите своей деятельности от геополитических потрясений.
Читайте также
Между тем, торговая ситуация остается нестабильной. В понедельник, 12 мая, Соединенные Штаты и Китай договорились о 90-дневной паузе во взаимных тарифах для продолжения переговоров. Правительство США также ввело значительные тарифные исключения для технологической отрасли, в том числе смартфонов, ноутбуков и полупроводникового оборудования. Однако предыдущий 20% тариф на широкий спектр китайских товаров все еще действует, что усложняет долгосрочные ценовые стратегии для таких компаний, как Apple.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems