Apple планирует поднять цены на iPhone, но не хочет оправдывать это пошлинами Трампа — WSJ Сегодня 21:47 — Технологии&Авто

Apple планирует поднять цены на iPhone, но не хочет оправдывать это пошлинами Трампа — WSJ

Apple рассматривает возможность повышения цен на свою осеннюю линейку iPhone, дебют которой запланирован на сентябрь этого года. Рост цены на «яблочные» новинки компания стремится увязать с новыми функциями и изменениями дизайна, а не с пошлинами США на китайские товары.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal, пишет China Daily.

В отчете WSJ добавляют, что компания намерена избежать любого сценария, в котором потребители увязали бы рост цен на iPhone с повышением тарифов США на товары из Китая, где собирают большинство устройств Apple.

Так, источники, знакомые с цепью поставок Apple, говорят, что компания может оправдать более высокие затраты, ссылаясь на новый дизайн и расширенные функции iPhone. Большинство также предполагает, что Apple повысит цены в рамках своей стратегии поддержания норм прибыли на фоне роста производственных затрат.

Новые iPhone, которые должны выйти осенью 2025 года, будут иметь некоторые изменения в дизайне и формате, в частности сверхтонкий дизайн. Инвестиционный банк Jefferies подсчитал, что среди 65 млн единиц iPhone, проданных Apple в Соединенных Штатах в прошлом году, около 36−39 млн были моделями Pro или Pro Max.

Ожидается, что осенняя линейка будет включать более тонкую модель, которая заменит текущий iPhone 16 Plus, розничная цена которого в Соединенных Штатах составляет 899 долларов.

Влияние тарифных войн на Apple

В отчете WSJ также отмечается, что генеральный директор Apple Тим Кук «столкнулся с давлением из-за торгового конфликта между США и Китаем, который угрожает цепочке поставок Apple».

Apple понесет дополнительные расходы около 900 млн долларов в течение третьего квартала из-за повышения тарифов. Чтобы компенсировать эти затраты, компания переместила большую часть производства iPhone в Индию, уменьшая свою зависимость от китайского производства. Этот шаг является частью более широких усилий по диверсификации цепи поставок и защите своей деятельности от геополитических потрясений. Как пишет The Hindu, тарифная война оказала ощутимое финансовое влияние. Ожидается, чтов течение третьего квартала из-за повышения тарифов. Чтобы компенсировать эти затраты, компания переместила большую часть производства iPhone в Индию, уменьшая свою зависимость от китайского производства. Этот шаг является частью более широких усилий по диверсификации цепи поставок и защите своей деятельности от геополитических потрясений.

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Между тем, торговая ситуация остается нестабильной. В понедельник, 12 мая, Соединенные Штаты и Китай договорились о 90-дневной паузе во взаимных тарифах для продолжения переговоров. Правительство США также ввело значительные тарифные исключения для технологической отрасли, в том числе смартфонов, ноутбуков и полупроводникового оборудования. Однако предыдущий 20% тариф на широкий спектр китайских товаров все еще действует, что усложняет долгосрочные ценовые стратегии для таких компаний, как Apple.

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