Трамп предположил, что Маск получает «больше субсидий, чем кто-либо в истории» — Finance.ua

Трамп предположил, что Маск получает «больше субсидий, чем кто-либо в истории»
Президент США Дональд Трамп подверг критике бизнесмена Илона Маска, заявив, что миллиардер получает «больше субсидий, чем кто-либо в истории».
Об этом Трамп написал в Truth Social.
«Илон, возможно, получает больше субсидий, чем любой человек в истории, и без субсидий Илона, вероятно, пришлось бы закрыть бизнес и вернуться домой в Южную Африку», — говорится в сообщении.
Трамп также напомнил, что еще до того, как Маск поддержал его кандидатуру на президентских выборах, тот знал о его «категорической позиции» против мандата на электромобиле.
«Это смешно, и это всегда было основной частью моей предвыборной кампании. Электромобили — это хорошо, но не всех нужно заставлять владеть ими», — подчеркнул американский лидер.
The New York Times пишет, что Маск допустил создание новой политической партии, если законопроект о налогах и расходах будет принят.
«Если этот безумный закон о расходах будет принят, Американская партия будет сформирована на следующий день. Нашей стране нужна альтернатива однопартийной партии демократов и республиканцев, чтобы люди действительно имели голос», — написал американский миллиардер.
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