Трамп предположил, что Маск получает «больше субсидий, чем кто-либо в истории» — Finance.ua

Трамп предположил, что Маск получает «больше субсидий, чем кто-либо в истории» 02.07.2025, 00:07 — Технологии&Авто

Трамп предположил, что Маск получает «больше субсидий, чем кто-либо в истории»

Президент США Дональд Трамп подверг критике бизнесмена Илона Маска, заявив, что миллиардер получает «больше субсидий, чем кто-либо в истории».

Об этом Трамп написал в Truth Social.

«Илон, возможно, получает больше субсидий, чем любой человек в истории, и без субсидий Илона, вероятно, пришлось бы закрыть бизнес и вернуться домой в Южную Африку», — говорится в сообщении.

Трамп также напомнил, что еще до того, как Маск поддержал его кандидатуру на президентских выборах, тот знал о его «категорической позиции» против мандата на электромобиле.

«Это смешно, и это всегда было основной частью моей предвыборной кампании. Электромобили — это хорошо, но не всех нужно заставлять владеть ими», — подчеркнул американский лидер.

The New York Times пишет , что Маск допустил создание новой политической партии, если законопроект о налогах и расходах будет принят.

«Если этот безумный закон о расходах будет принят, Американская партия будет сформирована на следующий день. Нашей стране нужна альтернатива однопартийной партии демократов и республиканцев, чтобы люди действительно имели голос», — написал американский миллиардер.

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