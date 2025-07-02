Трамп предположил, что Маск получает «больше субсидий, чем кто-либо в истории» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Трамп предположил, что Маск получает «больше субсидий, чем кто-либо в истории»

Технологии&Авто
8
Трамп предположил, что Маск получает «больше субсидий, чем кто-либо в истории»
Трамп предположил, что Маск получает «больше субсидий, чем кто-либо в истории»
Президент США Дональд Трамп подверг критике бизнесмена Илона Маска, заявив, что миллиардер получает «больше субсидий, чем кто-либо в истории».
Об этом Трамп написал в Truth Social.
«Илон, возможно, получает больше субсидий, чем любой человек в истории, и без субсидий Илона, вероятно, пришлось бы закрыть бизнес и вернуться домой в Южную Африку», — говорится в сообщении.
Трамп также напомнил, что еще до того, как Маск поддержал его кандидатуру на президентских выборах, тот знал о его «категорической позиции» против мандата на электромобиле.
Читайте также
«Это смешно, и это всегда было основной частью моей предвыборной кампании. Электромобили — это хорошо, но не всех нужно заставлять владеть ими», — подчеркнул американский лидер.
The New York Times пишет, что Маск допустил создание новой политической партии, если законопроект о налогах и расходах будет принят.
«Если этот безумный закон о расходах будет принят, Американская партия будет сформирована на следующий день. Нашей стране нужна альтернатива однопартийной партии демократов и республиканцев, чтобы люди действительно имели голос», — написал американский миллиардер.
По материалам:
Espreso.tv
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems