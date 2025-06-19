Компания Илона Маска из-за конкуренции «сжигает» $1 млрд в месяц — Bloomberg Сегодня 04:13 — Технологии&Авто

Компания Илона Маска из-за конкуренции «сжигает» $1 млрд в месяц — Bloomberg

Стартап искусственного интеллекта xAI Илона Маска «сжигает» $1 млрд в месяц, пытаясь конкурировать с OpenAI и другими ИИ-гигантами. Компания планирует потратить $13 млрд за 2025 год при доходах в $500 млн.

Об этом сообщает Bloomberg

Что произошло

xAI создали в 2023 году для разработки чат-бота Grok. Компания якобы тратит огромные суммы на строительство серверных ферм и закупку специальных чипов для обучения ИИ-моделей. По информации источников, она пытается привлечь $9,3 млрд нового финансирования.

К концу марта у xAI осталось лишь $4 млрд наличных денег. Компания планировала израсходовать почти все эти деньги во втором квартале. Для сравнения: OpenAI ожидает доходы $12,7 млрд в этом году — в 25 раз больше, чем xAI.

Маск опроверг информацию Bloomberg, написав в X, что он несет чушь. Однако источники говорят: даже после получения нового финансирования компания потратит более половины денег за следующие три месяца.

С момента создания до июня 2025 xAI привлекла $14 млрд инвестиций. Среди инвесторов — Andreessen Horowitz, Sequoia Capital и VY Capital. Стоимость компании выросла с $51 млрд в конце 2024 года до $80 млрд в первом квартале.

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