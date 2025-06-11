Morgan Stanley размещает долг в $5 миллиардов для компании xAI Илона Маска— Reuters — Finance.ua

Morgan Stanley размещает долг в $5 миллиардов для компании xAI Илона Маска— Reuters
Американский финансовый холдинг Morgan Stanley занимается размещением долгового пакета в $5 миллиардов для компании xAI Илона Маска.
Об этом сообщило Reuters со ссылкой на проинформированных собеседников.
По словам источников, холдинг начал обсуждать срочный заем с плавающей ставкой по цене 97 центов за $1 и с переменной процентной ставкой, которая на 700 базисных пунктов выше базового показателя SOFR (ставка обеспеченного ночного финансирования в США).
Также Morgan Stanley предлагает второй вариант — ссуду и облигации — по фиксированной ставке в 12%.
Собеседники отмечают, что эти условия предварительные, и еще будут зависеть от спроса со стороны инвесторов.
На прошлой неделе Morgan Stanley уже провела встречу с инвесторами, на которой поделились некоторыми финансовыми показателями компании xAI.
Источники рассказали Reuters, что Morgan Stanley использует сейчас другой подход к размещению долга xAI в $5 миллиардов от предыдущих транзакций. В этот раз холдинг не будет гарантировать объем сделки или вкладывать собственный капитал в долговую сделку.
В Morgan Stanley отказались от комментариев, а в xAI не сразу ответили на запрос о комментарии.
По словам собеседников, помимо продажи своего долга xAI также пытается привлечь около $20 миллиардов США акционерного капитала.
Источники добавили, что по завершении этого сделки по финансированию стоимость компании можно будет оценить от $120 до $200 миллиардов.
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